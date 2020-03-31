Ваш учитель заслуживает награды? Cтартует конкурс Учитель года

В этом году к списку категорий добавится новая премия для учителя школы по интересам, а также вместо одной премии за дело жизни будет вручено до трех таких премий.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, в условиях чрезвычайного положения чествование учителей принимает особенное значение. «Учителя ежедневно работают на благо всех нас и выполняют очень важную и очень ответственную работу. В ситуации, когда пользоваться обычными методами работы невозможно, нагрузка учителей многократно возросла и приобрела еще большее значение. Давайте поблагодарим и отметим тех учителей, кто делает свою работу со всей душой», - сказала Репс.

Победителям в десяти категориях конкурса Учитель года 2020 правительство присудит государственные премии в размерах 10 000 евро, также будет вручено до трех государственных премий за дело жизни, размер которых составит 65 000 евро. Премии меньшего размера получат победители в категориях «друг образования» и «достижение года в учебном заведении».

Все победители конкурса должны соответствовать общему требованию – в течение последних трех лет внести заметный вклад в индивидуальное и социальное развитие учеников, и их труд и достижения заслуживают признания и внимания.

Кандидатов на конкурс можно представить до 26 апреля. После окончания приема анкет к определению лучших из лучших приступят региональные комиссии и комиссия по высшему образованию. После этого начнет работу государственная комиссия по присуждению премий в сфере образования, в которую входят представители организаций, связанных с образованием.