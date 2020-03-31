31.03.2020, 10:05

Ваш учитель заслуживает награды? Cтартует конкурс Учитель года


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Ваш учитель заслуживает награды? Cтартует конкурс Учитель года
Unsplash

В этом году Министерство образования и науки чествует работников сферы образования и тех, кто ее поддерживает, уже в восемнадцатый раз. Кандидатов на конкурс Учитель года можно представить до 26 апреля на странице министерства.

В этом году к списку категорий добавится новая премия для учителя школы по интересам, а также вместо одной премии за дело жизни будет вручено до трех таких премий.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, в условиях чрезвычайного положения чествование учителей принимает особенное значение. «Учителя ежедневно работают на благо всех нас и выполняют очень важную и очень ответственную работу. В ситуации, когда пользоваться обычными методами работы невозможно, нагрузка учителей многократно возросла и приобрела еще большее значение. Давайте поблагодарим и отметим тех учителей, кто делает свою работу со всей душой», - сказала Репс.

Победителям в десяти категориях конкурса Учитель года 2020 правительство присудит государственные премии в размерах 10 000 евро, также будет вручено до трех государственных премий за дело жизни, размер которых составит 65 000 евро. Премии меньшего размера получат победители в категориях «друг образования» и «достижение года в учебном заведении».

Все победители конкурса должны соответствовать общему требованию – в течение последних трех лет внести заметный вклад в индивидуальное и социальное развитие учеников, и их труд и достижения заслуживают признания и внимания.

Кандидатов на конкурс можно представить до 26 апреля. После окончания приема анкет к определению лучших из лучших приступят региональные комиссии и комиссия по высшему образованию. После этого начнет работу государственная комиссия по присуждению премий в сфере образования, в которую входят представители организаций, связанных с образованием.

Премии будут вручены на гала-мероприятии «Учитель года – Эстония учится и благодарит», которое пройдет 3 октября в концертном зале Alexela. Прямую трансляцию мероприятия будет вести Эстонское телевидение.

Категории:

  • Воспитатель детского сада
  • Учитель начальных классов
  • Классный руководитель
  • Учитель-предметник основной школы
  • Учитель гимназии
  • Преподаватель профессионального учебного заведения
  • Опорный специалист
  • Учитель кружка по интересам
  • Преподаватель университета
  • Руководитель учебного заведения
  • Друг образования
  • Достижение года в учебном заведении
  • Премия за дело жизни (до трех премий)

Представить кандидата и ознакомиться со статутами можно здесь.

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