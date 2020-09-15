15.09.2020, 20:38

Ваш преподаватель тоже удостоен награды? Названы имена лучших работников сферы образования Таллинна


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Foto on illustreeriv.Foto: Anni Õnneleid

Каждую осень Таллинн отмечает лучших учителей и образовательные проекты года. Накануне Дня учителя, 2 октября, в стеклянном зале Таллиннского Певческого поля благодарность и поздравление от города лучшим учителям передадут вице-мэр Вадим Белобровцев и глава Таллиннского департамента образования Андрес Паюла.

”Я рад поздравить лауреатов, которые своей самоотверженностью и профессионализмом завоевали почетное звание. Хочу поблагодарить и выразить признательность всем педагогам, которые, без преувеличений, проделали огромную работу в непростом минувшем учебном году, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — Весеннее полугодие показало, что наши руководители школ и учителя отлично справились с кризисной ситуацией, которая, как всегда, возникает неожиданно. Новый учебный год также полон вызовов, однако я надеюсь, что в этот раз мы лучше подготовлены. Желаю всем руководителям школ и детских садов, а также учителям спокойствия, крепкого здоровья и плодотворного сотрудничества, чтобы следующей весной мы снова могли с гордостью сказать — мы справились!”.

В рамках таллиннского тура общереспубликанского конкурса ”Эстония учится и благодарит” было подано 809 заявок в различных номинациях, а в категории ”Молодой учитель” конкурса ”Таллинн благодарит и признает” было подано 98 заявок.

На гала-вечере награды будут вручены учителям в двенадцати номинациях, в том числе таллиннских: ”учитель детского сада”, ”классный учитель”, ”классный руководитель”, ”учитель-предметник основной школы”, ”учитель гимназии”, ”преподаватель профессионального учебного заведения”, ”опорный специалист”, ”руководитель учебного заведения” и ”молодой учитель”; также будут определены финалисты в номинациях: ”друг образования” и ”образовательный проект года”. Впервые в этом году будет выбран лучший учитель кружка по интересам. Несколько таллиннских учителей стали номинантами (https://www.hm.ee/et/uudised/selgusid-aasta-opetaja-nominendid-0) общереспубликанского конкурса ”Эстония учит и благодарит”, победители которого будут объявлены 3 октября.

Таллинн выражает признательность и благодарит следующих учителей и проекты:

Учитель детского сада 2020: Анне-Май Нау (детский сад прихода Каарли), Елена Масленникова (таллиннский детский сад ”Линнамяэ”), Лийс Леппмаа (Таллиннский детский сад ”Кристийне”), Айна Роос (детский сад ”Келлуке”), Хелен Сутть (таллиннский детский сад ”Лепистику”), Ингрид Ильвес (детский сад ”Рабарюблик”), Иреэне Ситс (таллиннский детский сад ”Эндла”), Ирина Шарапова (детский сад ”Ситси”), Карин Мяги (таллиннский детский сад ”Лийваку”), Кирсика Мяги (таллиннский детский сад ”Суйтсупяэсупеса”), Кристина Элонен (таллиннский детский сад ”Арбу”), Кятлин Валге (таллиннский детский сад ”Меэлеспеа”), Ли Гайлон (таллиннский детский сад ”Сикупилли”), Марге Симмерманн (таллиннский детский сад ”Паллипынн”), Нина Кнутова (таллиннский детский сад ”Юмера”), Ольга Шартон (таллиннский детский сад ”Арбу”), Рийне Тийрик (таллиннский детский сад ”Вирмализе”), Сийри Пентус (таллиннский детский сад ”Сипсик”), Юлле Меритеэ (таллиннский детский сад ”Мяннимудила”), Юлле Тынумаа (таллиннский детский сад ”Комеэди”).

Классный учитель 2020: Кайре Лыхек (Таллиннская 32-я средняя школа), Марис Веллер (Таллиннская школа Пяэскюла), Мерле Ребане (Таллиннская ляэнемереская гимназия), Айри Метспалу (гимназия Якоба Вестхольма), Анна Улексина (Таллиннская художественная гимназия), Илона Кононова (Эхтеская гуманитарная гимназия), Кати Курим (Таллиннская реальная школа), Лилия Сорокина (Ласнамяэская основная школа), Реэт Маркус (Таллиннская основная школа Кивимяэ), Рийне Холло (Таллиннская гимназия Лаагна), Сильвия Палувеэр (Таллиннская школа Тонди).

Классный руководитель 2020: Яана Лооренц (Основная школа Каламая), Янне Энго-Оэнго (Гимназия Якоба Вестхольма), Светлана Удрас (Ласнамяэская гимназия), Александра Дубягина (Мустамяэская гуманитарная гимназия), Алена Медведева (Ляэнемереская гимназия), Эрет Хюннинен (Таллиннская 32-я средняя школа), Кая Вайкла (Таллиннская основная школа Кивимяэ), Кристина Ятсон (Таллиннская 32-я средняя школа), Марге Лойк (Ваналиннаская образовательная коллегия), Марина Рюйтель (Русская гимназия Хааберсти), Ольга Дарвиш (Таллиннская основная школа Кадака), Вирге Кабритс (Таллиннская техническая гимназия).

Учитель-предметник основной школы 2020: Елена Носович (Таллиннская основная школа Кадака), Кати Бакрадзе (Таллиннская общая гимназия), Кятлин Милков (Таллиннская ыйсмяэская гимназия), Алийде-Марие Таэла (Таллиннская художественная гимназия), Анне Тийтс (Таллиннская 32-я средняя школа), Денис Архипов (Эхтеская гуманитарная гимназия), Эне Ярвик (Таллиннская школа Хелени), Эне Трепп (Каламаяская основная школа), Эпп Корп (Таллиннская гимназия Кристийне), Герли Лаанисте (Ныммеская основная школа), Хедди Рейнсалу (Пяэскюлаская школа), Хели Компус (Таллиннская гимназия Арте), Ирина Пальм (Открытая школа), Елена Тедер (Таллиннская гуманитарная гимназия), Кайре Папп (Таллиннская художественная гимназия), Кристель Кайв (Основная школа Ристику), Лисете Лиге (Гимназия Густава Адольфа), Маарика Раннамяги (Таллиннская основная школа Кивимяэ), Ольга Калакаускене (Тынисмяэская реальная школа), Тийна Вейсманн (Школа Святого Микаэля, Ваналиннаская образовательная коллегия), Виктория Шаповалова (Мустамяэская гуманитарная гимназия).

Учитель гимназии 2020: Кайко Липпур (Гимназия Якоба Вестхольма), Людмила Рождественская (Кесклиннаская русская гимназия), Тийна Меэри (Таллиннская 21-я школа), Александер Восс (Таллиннская немецкая гимназия), Анне Кюйсмаа (Таллиннский французский лицей), Аннемари Майпуу (Таллиннская техническая гимназия), Аули Рейтель (Гимназия Густава Адольфа), Эха Ааре (Таллиннская 32-я средняя школа), Эрик Йоасааре (Таллиннская немецкая гимназия), Кристель Мяэкаск (Школа Рокка-аль-Маре), Лаура-Лийза Перова (Кадриоргская немецкая гимназия), Лийз Рейер (Таллиннский французский лицей), Лийви Кысс (Таллиннская 32-я средняя школа), Оливер Хооле (Таллиннская гимназия Лаагна), Светлана Бутузова (Ляэнемереская гимназия), Улла Херкель (Таллиннская 32-я средняя школа).

Преподаватель профессионального учебного заведения 2020: Эдуард Бриндфельдт (Таллиннский центр профессионального образования), Хейди Наур-Шункина (Таллиннская высшая школа здравоохранения), Сирет Ранник (Таллиннская школа обслуживания), Хели Молок (Коплиское профессиональное училище), Микк Мянд (Таллиннская строительная школа), Рийна Рохелаан (Таллиннская школа экономики).

Учитель кружка по интересам 2020: Наталья Иванищева (Открытая школа), Урмо Ильвес (Ныммеская школа по интересам), Элис Александриди (НКО Free Flow Studio), Алена Мейдра (НКО Sakala Laululapsed), Анна Сирак (Каратэ-клуб ”Осанаго”), Антс Соосырв (Центр по интересам ”Кулло”), Эйке Абель (таллиннский детский сад ”Лаулику”), Хелена Пихель (Эстонское танцевальное агентство), Хендрик Соон (музыкальная школа Центра обучения Якоба Вестхольма), Хилле Сави (Школа изящных искусств Каари Силламаа), Игорь Калакаускас (Тынисмяэская реальная школа), Ирина Моронова (Таллиннская школа по интересам ”Канутиайа”), Елена Орлова (Таллиннский центр по интересам ”Кулло”), Каари Силламаа (Школа изящных искусств Каари Силламаа), Криста Кырвитс (Ныммеская школа по интересам), Кристель Куббер (Таллиннская 32-я средняя школа), Кристина Рая (танцевальная школа ”Койт”), Марина Синкель (Таллиннская музыкальная школа), Марьяана Даар (частная школа по интересам Bumble), Надежда Чалая (Мустамяэcкий дом детского творчества), Ольга Бундер (таллиннская школа по интересам ”Канутиайа”), Сирье Крааг (Таллиннская художественная гимназия), Тийна Вурма (Ласнамяэская музыкальная школа).

Опорный специалист 2020: Кайре Латтик (Центр профессиональной реабилитации Астангу), Май Уудевальд (Таллиннская школа Тонди, Таллиннский учебно-консультативный центр), Трийну Орумаа (Кадриоргская немецкая гимназия), Елена Родионова (Таллиннская еврейская школа), Кати Паюман (Таллиннская реальная школа), Маргарита Вахеяус (Каламаяская основная школа), Пилле Маасик (таллиннский детский сад ”Мянникяби”).

Руководитель учебного заведения 2020: Альвина Маасик (таллиннский детский сад ”Арбу”), Андрей Канте (Ласнамяэская гимназия, Ласнамяэская русская гимназия), Керсти Нигесен (Ваналиннаская образовательная коллегия).

Друг образования 2020: Андрес Паюла (Таллиннский департамент образования), Милена Погодаева (Таллиннский учебно-консультативный центр), Расмус Раск (ЦУ Avatud Kool), Индрек Виярд (Ныммеская музыкальная школа), Кай Вылли (SA Innove), Мартин Виллиг (Bolt , ЦУ Добрых дел).

Молодой учитель 2020: Элизабет Койт (Таллиннский детский сад Эндла), Эрки Палитс (Таллиннское коплиское профессиональное училище), Кайре Папп (Таллиннская художественная гимназия), Кятлин Сарик (Ляэнемереская гимназия), Оливер Хооле (Таллиннская гимназия Лаагна), Сигне Либликманн (Таллиннский детский сад ”Куллатера”), Симона Лийсбет Сеппи (Гимназия Густава Адольфа).

Образовательный проект 2020: проведение онлайн-семинаров для учителей по дистанционному обучению (Гимназия Густава Адольфа); пилотная программа образования по интересам для детей 3-7 лет ”Сад, где цветут дети” (Таллиннский детский сад ”Эндла”, Таллиннская художественная школа, НКО Endla Koostöökogu); Футбольная академия в сотрудничестве c Таллиннской гимназией Арте и Эстонским футбольным союзом (Таллиннская гимназия Арте и Эстонский футбольный союз); мастерские Таллиннского департамента образования ”Вау! Ого!”.

На гала-вечере в рамках Дня учителя также отметят руководителей учебных заведений, отмечающих рабочий юбилей 30, 25, 20, 15 и 10 лет.

В этом году исполняется рабочий юбилей директоров:

Анне Курвисте (таллиннский детский сад ”Паэкааре”) — 30; Керсти Нигесен (Ваналиннаская образовательная коллегия) — 30; Индрек Виярд (Ныммеская музыкальная школа) — 25; Теэле Саул (таллиннский детский сад ”Кийза”) — 25; Майре Кальювеэр (таллиннский детский сад ”Паллипынн”) — 20; Тамара Крысина (таллиннский детский сад ”Линдакиви”) — 20; Антонина Савельева (таллиннский детский сад ”Юлемисте”) — 20; Клайре Оосин (таллиннский детский сад ”Куллеркупу”) — 15; Наталья Якушкина (таллиннский детский сад ”Ояке”) — 15; Наталия Конд (детский сад-основная школа ”Лаагна”) — 15; Лууле Кёслер (Таллиннская гуманитарная гимназия) — 15; Юлле Мандре (таллиннский детский сад ”Лепистику”) — 15; Татьяна Тамме (таллиннский детский сад ”Раку”) — 15; Ирина Войнова (детский сад ”Ситси”) — 15; Мерике Паппель (таллиннский детский сад ”Лехола”) — 15; Катрин Роман (таллиннские ясли ”Хеллик”) — 15; Ирина Туманова (таллиннский детский сад ”Сыбракесе”) — 15; Алла Батракова (Таллиннская основная школа Махтра) — 15; Имби Вийсма (Кадриоргская немецкая гимназия) — 10; Леена Сааг (Таллиннская школа Пяэскюла) — 10; Эне Ритсо (таллиннский детский сад ”Лийваку”) — 10; Маргит Хийет (таллиннский детский сад ”Сюдамеке”) — 10; Тийна Лалл (таллиннский детский сад ”Кикас”) — 10.

Гала-вечер в честь таллиннских учителей состоится в пятницу, 2 октября 2020 года, в 19.00 в стеклянном зале Таллиннского Певческого поля. Ведущим вечера будет актер Тынис Нийнеметс.

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