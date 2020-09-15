Ваш преподаватель тоже удостоен награды? Названы имена лучших работников сферы образования Таллинна

”Я рад поздравить лауреатов, которые своей самоотверженностью и профессионализмом завоевали почетное звание. Хочу поблагодарить и выразить признательность всем педагогам, которые, без преувеличений, проделали огромную работу в непростом минувшем учебном году, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — Весеннее полугодие показало, что наши руководители школ и учителя отлично справились с кризисной ситуацией, которая, как всегда, возникает неожиданно. Новый учебный год также полон вызовов, однако я надеюсь, что в этот раз мы лучше подготовлены. Желаю всем руководителям школ и детских садов, а также учителям спокойствия, крепкого здоровья и плодотворного сотрудничества, чтобы следующей весной мы снова могли с гордостью сказать — мы справились!”.

В рамках таллиннского тура общереспубликанского конкурса ”Эстония учится и благодарит” было подано 809 заявок в различных номинациях, а в категории ”Молодой учитель” конкурса ”Таллинн благодарит и признает” было подано 98 заявок.

На гала-вечере награды будут вручены учителям в двенадцати номинациях, в том числе таллиннских: ”учитель детского сада”, ”классный учитель”, ”классный руководитель”, ”учитель-предметник основной школы”, ”учитель гимназии”, ”преподаватель профессионального учебного заведения”, ”опорный специалист”, ”руководитель учебного заведения” и ”молодой учитель”; также будут определены финалисты в номинациях: ”друг образования” и ”образовательный проект года”. Впервые в этом году будет выбран лучший учитель кружка по интересам. Несколько таллиннских учителей стали номинантами (https://www.hm.ee/et/uudised/selgusid-aasta-opetaja-nominendid-0) общереспубликанского конкурса ”Эстония учит и благодарит”, победители которого будут объявлены 3 октября.

Таллинн выражает признательность и благодарит следующих учителей и проекты:

Учитель детского сада 2020: Анне-Май Нау (детский сад прихода Каарли), Елена Масленникова (таллиннский детский сад ”Линнамяэ”), Лийс Леппмаа (Таллиннский детский сад ”Кристийне”), Айна Роос (детский сад ”Келлуке”), Хелен Сутть (таллиннский детский сад ”Лепистику”), Ингрид Ильвес (детский сад ”Рабарюблик”), Иреэне Ситс (таллиннский детский сад ”Эндла”), Ирина Шарапова (детский сад ”Ситси”), Карин Мяги (таллиннский детский сад ”Лийваку”), Кирсика Мяги (таллиннский детский сад ”Суйтсупяэсупеса”), Кристина Элонен (таллиннский детский сад ”Арбу”), Кятлин Валге (таллиннский детский сад ”Меэлеспеа”), Ли Гайлон (таллиннский детский сад ”Сикупилли”), Марге Симмерманн (таллиннский детский сад ”Паллипынн”), Нина Кнутова (таллиннский детский сад ”Юмера”), Ольга Шартон (таллиннский детский сад ”Арбу”), Рийне Тийрик (таллиннский детский сад ”Вирмализе”), Сийри Пентус (таллиннский детский сад ”Сипсик”), Юлле Меритеэ (таллиннский детский сад ”Мяннимудила”), Юлле Тынумаа (таллиннский детский сад ”Комеэди”).