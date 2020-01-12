12.01.2020, 17:16

Ваш мастер маникюра или парикмахер работает на дому? Вы можете пострадать, и Департамент защиты прав потребителей не поможет

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Лаура Сакс
EST
Eili Kukumägi
Eili KukumägiFoto: Jaanus Lensment

У работающих на дому мастеров красоты низкие цены, но услуги могут быть некачественными, из-за чего в конце концов все-таки придется посетить официальный салон или даже врача, пишет Eesti Päevaleht.

У ногтя на пальце ноги клиентки и под ним были ранки, отек и воспаление. При более близком осмотре выяснилось, что предыдущий мастер педикюра при обработке ногтя повредил нежную кожу, описала косметик, ногтевой техник и специалист по уходу за ногами салона красоты Lootos Эйли Кукумяги один случай в Эстонии. Поскольку пальцы в обуви по большей части в воздухонепроницаемой среде, возникло воспаление. "В США в течение короткого времени было несколько случаев, когда воспаление становится настолько сильным, что вмешиваются хирургически, что спасает от ампутации. У этой клиентки, к счастью, все пошло не так плохо, и мы быстро нашли решение", — сказала Кукумяги.

В их салон часто приходят люди с проблемой, которую создали неумелые парикмахеры или ногтевые техники. По словам Кукумяги, малообученные работники сферы красоты — это серьезная проблема, потому что у них слишком поверхностные знания и не хватает опыта.

Кукумяги сталкивается в основном с испорченными ногтями. Одна из самых распространенных ошибок обработки ногтей — это спиливание ногтевой пластины так, что она становится слишком тонкой. Из-за этого ноготь может начать отслаиваться и под него попадают инфекции. В таком случае зачастую должен вмешиваться уже врач.

Услуга дешевая

Многие работники сферы красоты работают на дому и неофициально. Такие услуги обычно дешевле, чем в салоне красоты, что привлекает. Никогда нельзя быть уверенными, качественная ли это услуга, потому что домашние "салоны" не проверяют. "Если человек решает пойти к кому-то домой на бьюти-процедуру, то это взаимное соглашение — что предлагает оказывающий услугу, чего хочет клиент и какого результата достигают", — сказала главный специалист отдела здоровья окружающей среды Департамента здоровья Ольга Гурьянова. В таком случае ответственность лежит исключительно на самом клиенте.

По словам Кукумяги. проблема работающих на дому серьезная, потому что они не должны отвечать за свою работу. "Если что-то случается, то они как в воду канут, и Департамент защиты прав потребителей в таком случае клиента не защищает", — добавила она. Товары салонов красоты проверяет Департамент здоровья, а на дом с проверками не ходят, и там могут использовать и запрещенные товары. Например, заказанные в интернете и некачественные.

По словам Кукумяги, все начинается с того, что сфера обучения мастеров красоты не регулируется. "Обучение в сфере красоты может проводить каждый, у кого есть свидетельство, но это свидетельство часто не говорит о компетентности". Карьера некоторых мастеров красоты начинается с кратких курсов, на которых учат делать красивые вещи, но фоновых знаний остается маловато, потому что о них на курсах не успевают поговорить. Поэтому мастер красоты может не знать всех опасностей. По оценке Кукумяги, качественное базовое обучение можно получить в частных косметических школах. "У преподавателя в сфере красоты должен быть определенный стаж и должны быть пройдены дополнительные курсы, но никто не проверяет компетентность преподавателей и это не регулируется на государственном уровне". — сказала она.

Нужно быть осведомленными

Заместитель руководителя отдела образования взрослых Министерства образования и науки Кюлли Алл сказала, что к преподавателям нет специфических требований, потому что сфер обучения много, поэтому целесообразные требования было бы трудно установить. Это и в сфере бьюти-услуг. Ответственность прежде всего на учебных заведениях. Они должны убедиться, чтобы преподаватели были компетентными. По словам Алл, курсы нужно выбирать осознанно. Идя на курсы, учащийся должен поинтересоваться, насколько квалифицированны и сведущи преподаватели, где проходит обучение и какова учебная среда. Также каковы условия окончания обучения, как и сколько нужно за него платить. Для получения ясности также хорошо ознакомиться с учебной программой.

По данным Инфосистемы образования Эстонии, в нашей стране сейчас 101 предлагающее обучение в сфере красоты учреждение. Алл признает, что качество курсов в сфере красоты колеблется. Осенью 2019 года Эстонское агентство по качеству высшего и профессионального образования начало оценку учреждений повышения квалификации. В числе первых оценивают качество курсов в сфере красоты.

По словам Ольги Гурьяновой, домашние салоны не могут работать, если они не соответствуют требованиям. Салон красоты можно держать на дому, если это официальный салон красоты и от соседей получено разрешение на это. Она добавила, что самодеятельность очень сложно контролировать, потому что услугу предлагают в социальных сетях. Решение проблемы все-таки в повышении осведомленности потребителя.

С неофициальным мастером может помочь суд

По словам эксперта по коммуникации Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Анне-Май Хелемяэ, с жалобами на бьюти-услуги в департамент обращаются редко, примерно десять раз в год. В таких случаях речь идет все-таки об официальных салонах красоты. По словам Хелемяэ, до них не доходят жалобы на неофициальные салоны и работающих на дому мастеров. "Мы можем помочь только в случае, если одна сторона — потребитель и вторая — предприниматель", — добавила она.

Главный специалист отдела здоровья окружающей среды Департамента здоровья Ольга Гурьянова сказала, что если клиенту нанесли вред в ходе неофициальной бьюти-услуги, то единственная возможность — обратиться в суд. "Я даже не уверена, что может быть результатом этого судебного решения, потому что речь идет о соглашении, что хотят купить и что продать", — добавила она.

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