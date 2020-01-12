Ваш мастер маникюра или парикмахер работает на дому? Вы можете пострадать, и Департамент защиты прав потребителей не поможет

Заместитель руководителя отдела образования взрослых Министерства образования и науки Кюлли Алл сказала, что к преподавателям нет специфических требований, потому что сфер обучения много, поэтому целесообразные требования было бы трудно установить. Это и в сфере бьюти-услуг. Ответственность прежде всего на учебных заведениях. Они должны убедиться, чтобы преподаватели были компетентными. По словам Алл, курсы нужно выбирать осознанно. Идя на курсы, учащийся должен поинтересоваться, насколько квалифицированны и сведущи преподаватели, где проходит обучение и какова учебная среда. Также каковы условия окончания обучения, как и сколько нужно за него платить. Для получения ясности также хорошо ознакомиться с учебной программой.

По данным Инфосистемы образования Эстонии, в нашей стране сейчас 101 предлагающее обучение в сфере красоты учреждение. Алл признает, что качество курсов в сфере красоты колеблется. Осенью 2019 года Эстонское агентство по качеству высшего и профессионального образования начало оценку учреждений повышения квалификации. В числе первых оценивают качество курсов в сфере красоты.

По словам Ольги Гурьяновой, домашние салоны не могут работать, если они не соответствуют требованиям. Салон красоты можно держать на дому, если это официальный салон красоты и от соседей получено разрешение на это. Она добавила, что самодеятельность очень сложно контролировать, потому что услугу предлагают в социальных сетях. Решение проблемы все-таки в повышении осведомленности потребителя.

С неофициальным мастером может помочь суд

По словам эксперта по коммуникации Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Анне-Май Хелемяэ, с жалобами на бьюти-услуги в департамент обращаются редко, примерно десять раз в год. В таких случаях речь идет все-таки об официальных салонах красоты. По словам Хелемяэ, до них не доходят жалобы на неофициальные салоны и работающих на дому мастеров. "Мы можем помочь только в случае, если одна сторона — потребитель и вторая — предприниматель", — добавила она.

Главный специалист отдела здоровья окружающей среды Департамента здоровья Ольга Гурьянова сказала, что если клиенту нанесли вред в ходе неофициальной бьюти-услуги, то единственная возможность — обратиться в суд. "Я даже не уверена, что может быть результатом этого судебного решения, потому что речь идет о соглашении, что хотят купить и что продать", — добавила она.