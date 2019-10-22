Вас раздражали аппетиты судебных исполнителей? Государство проведет реформу, которая их ограничит

Министр отметил, что на сегодняшний день исполнительное производство для людей слишком дорогое: например, в случае штрафа в 50 евро нужно заплатить судебному исполнителю еще по меньшей мере 66 евро, что значительно превышает сумму штрафа.

"Основная сумма должна идти на уплату долга, а не на оплату услуг исполнителя. Согласно предварительным планам, в случае штрафа в размере тех же 50 евро плата за взыскание будет в районе 10 евро", - сказал Райво Аэг.

С этой целью Минюст и Минфин предложили провести реорганизацию, чтобы дать право принудительных взысканий по требованиям государства или местного самоуправления Налогово-таможенному департаменту (MTA).

Общее направление государственной политики будет направлено на консолидацию подобных услуг, что поможет и сэкономить. Международная практика показывает, что консолидация взысканий позволяет увеличить положительный результат на 10-45 процентов, в зависимости от типа требований. Поступления в бюджет можно увеличить в среднем на 600 000 евро в год.

Судебные исполнители могли бы в дальнейшем сконцентрироваться на частных требованиях, а также взысканиях алиментов, считают в Минюсте. Судебные исполнители продолжат также заниматься организацией продажи имущества должников, в том числе и по делам, которые находятся в производстве MTA.

Для того, чтобы новая система была прозрачной, а люди и государство могли бы иметь обзор имеющихся требований, будет создан Регистр требований и арестов.