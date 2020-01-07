Вакра избрали в заместители председателя таллиннских социал-демократов, Коваленко — в члены правления

Помимо этого прошли выборы председателей столичных отделений партии. Председателем ласнамяэского отделения на второй срок избран Кирилл Клаус, который также возглавляет Русскоязычное объединение Социал-демократической партии. Новым председателем отделения Хааберсти избрана Алиса Айт, входящая в правление Русскоязычного объединения партии. Отделение Кесклинн возглавила член правления партии Рийна Сиккут. Работу на посту председателя отделения Пыхья-Таллинн продолжит член правления партии и президент молодежного крыла соцдемов Йоозеп Вимм. Руководителем отделения Кристийне на второй срок избрана Маргит Хийет. Председателем мустамяэского отделения переизбрана Мерли Рейдольф, ныммеского отделения — Кюлли Урб, пиритаского отделения — Барби Пильвре. Все председатели отделений также входят в правление таллиннского округа партии.

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