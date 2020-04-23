Вакра — Белобровцеву: почему Таллинн относятся к детсадовцам хуже, чем к школьникам?

”По словам мэра, сейчас в столичные детские сады ходят лишь 5 процентов ребят. Это значит, что все остальные находятся дома. Это и лучше. Но, так же как и в случае со многими школьниками, некоторые малыши имеют возможность обедать только в детском саду. Школьникам город сейчас предлагает обеды на дом, а детсадовцам только в том случае, если они ходят в детский сад”, — пояснил Вакра.

”Поэтому социал-демократы просят вице-мэра ответить: почему город относится к ребятам так по-разному? Рассматривала ли мэрия возможность предлагать обеды и тем ребятам, кто сейчас не ходит в детский сад? Ведь чрезвычайное положение затронуло не только семьи со школьниками, но и семьи, в которых дети ходят в детский сад. Освобождение родителей от платы за место в детском саду было правильным решением, но оно не означает, что все дети сейчас сыты”, — подчеркнул Райнер Вакра.

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