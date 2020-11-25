Вакцинирование от коронавируса до конца 2021 года будет бесплатным для всех жителей Эстонии

”Все мы ждем вакцину, чтобы победить пандемию COVID-19. Поэтому все стороны так спешат и разработать вакцины, и вывести их на рынок, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — Однако уступки в вопросах качества и безопасности недопустимы. Для этого в Европейском союзе установлены жесткие требования, которым должны соответствовать и вакцины от COVID-19. Естественно, мы в то же время делаем все необходимое, чтобы быть готовыми приступить к вакцинации сразу же, как только получившие лицензию от Европейского агентства лекарственных средств вакцины попадут в Эстонию”.

В соответствии с планом правительства, вакцинирование до конца 2021 года должно быть бесплатным для всех жителей Эстонии. Планируется, что начиная с 2022 года оно останется бесплатным для групп риска. Финансирование на закупку вакцин и необходимых для вакцинации принадлежностей планируется запросить из средств Евросоюза — из фонда ReactEU, предназначенного для борьбы с коронавирусом.

”Эстония в первую очередь закупит вакцины для защиты групп риска, — сказал министр социальных дел Танель Кийк. — Вакцина также нужна работникам, оказывающим услуги жизненной важности — таким как медики или полиция, чтобы обеспечить нормальное функционирование общества. Поскольку Эстония присоединяется ко всем семи общим договорам Евросоюза по портфелю вакцин, возможные объемы поставок вакцины превышают наши потребности. Это важно, чтобы снизить риски и гарантировать возможность вакцинации всем желающим жителям Эстонии, чтобы уменьшить влияние COVID-19 на экономику и общество”.

В порядке первоочередности планируется провести вакцинацию работников здравоохранения и людей, живущих в учреждениях опеки, пожилых и больных определенными сопутствующими и хроническими заболеваниями. В группу риска в Эстонии входят примерно 300 000 человек.

В общий портфель вакцин, покрываемый поставками Европейской комиссии, вошли вакцины-претенденты, которые можно наиболее масштабно производить и которые основаны на различных технологиях — как уже применяемых, так и инновационных: Astra Zeneca, Sanofi, Jannsen Pharmaceutica NV, Pfizer/BioNTech, Curevac, Moderna и Novavax.