Вакцинация в Ида-Вирумаа: кто-то отказывается, а кто-то записывается на прививку, но в назначенный день не приходит

Специалист по коммуникации больницы Анна Медведева говорит, что в последнее время на стационарное лечение поступают люди более молодого возраста. Да и в целом за последний месяц количество поступающих больных увеличилось.
"Нехватка персонала ощущается очень остро — для открытия новых мест для ковид-больных неоткуда привлечь дополнительный персонал", — говорит Медведева, отмечая, что больница в первую очередь ждет уже прошедших обучение специалистов, которые могут оказывать помощь ковид-больным.
"Студенты-медики могут взять на себя часть нагрузки и выручить в сложных ситуациях, однако их обучение на рабочем месте также требует дополнительных усилий со стороны персонала", — добавляет представитель Ида-Вируской центральной больницы.
Медведева признает, что сейчас темп вакцинации в регионе достаточно медленный. "Всегда есть доля людей, кто отказывается от вакцинации, а также те, кто изначально записываются на прививку, однако в назначенный день не приходят по разным причинам", — говорит специалист по коммуникации.
Днем ранее в Нарвской больнице рассказали, что у них была пара случаев, когда люди отказывались от второго укола после первой вакцинации.
В Ида-Вируской центральной больнице таких случаев не было.
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