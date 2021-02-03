Вакцинация в Эстонии: правда ли, что вакцины не хватает и есть ли шанс у российского "Спутника"?

В ответ на вопрос о побочных эффектах от прививки Аркадий Попов поделился собственным опытом. "Самые большие побочные явления — это фотографы и интервью, которые были с моей вакцинацией связаны," — смеется он. "На самом деле, были болезненные ощущения в руке в течение ночи — на следующий после вакцинации день они ушли, к вечеру было легкое ощущение температуры. Но все это быстро прошло и спустя 48 часов я уже не помнил о том, что меня вакцинировали."

Однако он отметил, что решение о вакцинации должно приниматься с учетом состояния здоровья — например, нежелательная реакция на вакцину может возникнуть у людей, перенесших анафилактический шок. Однако таких людей очень мало.

На вопрос о том, может ли быть такое, что одна вакцина является более безопасной для людей с аллергическими реакциями, а другая менее, Попов ответил, что такое в теории возможно.

- Категорически нельзя это утверждать Все вакцины — это различные препараты с различными составами. Отдельный компонент может вызывать аллергическую реакцию, а у другой вакцины этого компонента может не быть. Так что здесь нельзя утверждать, что все вакцины одинаково опасны для одинакового количества людей.

Также эксперт департамента здоровья Ирина Филлипова прокомментировала ситуацию с перебоями в поставке вакцины.

- Да, действительно, производитель сообщил о проблемах на производстве, из-за которых не получается поставлять вакцину странам в обещанном объеме. К счастью, в рамках нашей стратегии мы оставляли запас, для того, чтобы обеспечить вакциной тех, кто уже получил первую дозу. Именно поэтому мы сейчас не остались совсем без вакцины, завершим вакцинацию для тек, кто уже прошел первый этап, и будем ждать дальнейших поставок.

Была также затронута тема российской вакцины "Спутник-V":

- История производства вакцин в России очень длинная, институт Гамалея — не шарашкина контора. Лично у меня нет оснований сомневаться в ней и считать, что изготавливается какая-то "плохая" вакцина. Тем не менее, эта вакцина не имеет разрешения на продажу в Европе, и поскольку я — эксперт Европейского союза, я пока не могу делать никаких выводов. Если же эта вакцина получит разрешение на продажу на территории ЕС, то она будет иметь равные шансы по сравнению с другими вакцинами. Вопрос в том, получит ли она такую лицензию, - сказала Филиппова.