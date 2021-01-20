Вакцинация от коронавируса входящих в группу риска начнется в феврале — первые на очереди люди старше 80 лет

В январе продолжится плановая вакцинация от коронавируса в домах попечения, а также будет гарантирована вторая доза для тех, кто уже получил первую дозу вакцины, говорит вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе.

Если объемы вакцины, которые поступят в Эстонию, будут достаточными, то уже со следующей недели планируется вакцинировать и других сотрудников сферы здравоохранения, которые не связаны с центрами семейных врачей, больницами и домами попечения.

Согласно плану, вакцинация групп риска начнется в центрах семейных врачей в феврале. Входящие в группу риска люди разделены на более маленькие группы в зависимости от серьезности риска.

Самыми первыми вакцину получат эстоноземельцы старше 80 лет. За ними последуют люди старше 70 лет, у которых проявляются болезни и состояния, при которых есть риск очень сложно перенести болезнь и быть госпитализированным. Остальные в группе риска — люди с сопутствующими заболеваниями и все остальные старше 70 лет.

Йессе отмечает, что люди в группе риска распределены согласно сложности того, как они могут перенести COVID-19, чтобы предотвратить случаи тяжелого заболевания, смерти и перегрузку системы здравоохранения.

Больничная касса сообщила, что сейчас проходит подготовка к началу вакцинации группы риска и точное время начала выяснится в ближайшие недели. Когда придет время, входящим в группу риска людям будет отправлено письмо на адрес электронной почты eesti.ee и центры семейных врачей начнут с ними постепенно связываться.

Списки группы риска составлены на основе данных Больничной кассы и отправлены семейным врачам, которые ознакомятся с перечнем пациентов, входящих в их списки, и убедятся, что туда включены все их пациенты, входящие в группу риска.

В группу риска входит около 360 000 человек. Период, в течение которого продлится вакцинация группы риска, зависит от объемов вакцины, которые будут поступать в Эстонию. Как только Эстония получит достаточное количество доз вакцины, будет возможна вакцинация всего населения.

По состоянию на утро 20 января в Эстонии прошли вакцинацию от коронавируса 20 478 человек, среди которых 19 637 получили первую дозу вакцины, а 841 человек — уже и вторую дозу.