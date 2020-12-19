Вакцинация некоторых постояльцев домов попечения может осложниться

По словам директора Ируского попечительского дома Яаники Луус, постояльцы начали подписывать бумаги, в которых либо дают согласие, либо отказываются от вакцинации. "Также мы проводим работу по оповещению, используя имеющуюся на данный момент информацию", — рассказала она в интервью "Актуальной камере".

В Ируском попечительском доме около 300 постояльцев и, по словам Яаники Луус, около половины из них на данный момент не желают вакцинироваться от коронавируса. Сама Луус считает, что это вопрос количества информации и времени. "Мы не переживаем на этот счет, потому что человек может передумать. Когда мы получаем отказы, начинаем работать с людьми и тогда смотрим — остается ли человек при своем мнении или нет", — отметила Яаника Луус.

Ожидается, что вакцинация в домах по уходу начнется в новом году.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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