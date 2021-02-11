Вакцина AstraZeneca простаивает на складе из-за отсутствия списков согласных на прививку педагогов(4)
В среду вечером был крайний срок для передачи списков желающих получить вакцину педагогов Министерству образования и науки, пишет rus.err.ee.
В среду вечером был крайний срок для передачи списков желающих получить вакцину педагогов Министерству образования и науки, пишет rus.err.ee.
Ведомство утверждает, что списки пока получены не из всех образовательных учреждений, поэтому начало вакцинации намечено на 15 февраля. При этом сами по себе 7200 доз вакцины AstraZeneca, которой и планируется привить педагогов, простаивает уже с воскресенья.
Вице-канцлер министерства социальных дел Марис Йессе настаивает, что на данном этапе все идет по плану. Предварительные списки, по ен словам, не годятся, ведь до последнего момента было неизвестно, о каком именно препарате пойдет речь и подойдет ли он педагогам. Но и 15 февраля, когда вакцинация педагогов все же начнется, прививку сможет сделать лишь часть желающих.
"Имеющихся сегодня доз вакцины не хватит на всех работников образования. К тому же, конкретно AstraZeneca предназначена не только для педагогов. Ей же буду вакцинировать представителей групп риска младше 70-ти лет, а также других работников "первой линии". В любом случае на следующей неделе вакцинация педагогов начнется. Но, конечно, с учетом масштабов и общей численности занятых в этой сфере людей, на это уйдет больше месяца", — отметила Йессе.
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