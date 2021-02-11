Вакцина AstraZeneca простаивает на складе из-за отсутствия списков согласных на прививку педагогов

Ведомство утверждает, что списки пока получены не из всех образовательных учреждений, поэтому начало вакцинации намечено на 15 февраля. При этом сами по себе 7200 доз вакцины AstraZeneca, которой и планируется привить педагогов, простаивает уже с воскресенья.

Вице-канцлер министерства социальных дел Марис Йессе настаивает, что на данном этапе все идет по плану. Предварительные списки, по ен словам, не годятся, ведь до последнего момента было неизвестно, о каком именно препарате пойдет речь и подойдет ли он педагогам. Но и 15 февраля, когда вакцинация педагогов все же начнется, прививку сможет сделать лишь часть желающих.

"Имеющихся сегодня доз вакцины не хватит на всех работников образования. К тому же, конкретно AstraZeneca предназначена не только для педагогов. Ей же буду вакцинировать представителей групп риска младше 70-ти лет, а также других работников "первой линии". В любом случае на следующей неделе вакцинация педагогов начнется. Но, конечно, с учетом масштабов и общей численности занятых в этой сфере людей, на это уйдет больше месяца", — отметила Йессе.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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