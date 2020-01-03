Вахур Кооритс: ликвидация Касема Сулеймани с точки зрения Эстонии — скорее хорошо, чем плохо

После ликвидации Сулеймани красная черта вновь останется красной, США показали свою силу и решимость действовать. Хотя смерть Сулеймани может повлечь еще большую нестабильность на Ближнем Востоке, до нас это, видимо, не докатится. Для нас это полезно то, что США показали готовность применить военную силу, и речь здесь идет вовсе не о бомбежке с дрона…

Кризисы на Ближнем Востоке в последнее время всё более отчетливо ощущаются и в Эстонии. Кризис с беженцами 2015 года шокировал Эстонию, потому что наши жители считали происходящее там чем-то далеким. Очень много было беженцев из Сирии, и Сулеймани сыграл в их исходе важную роль. Иран через Сулеймани твердо поддерживал диктатуру Башара Асада как деньгами, так и живой силой. Подразделения под командованием Сулеймани бомбили и сносили целые жилые кварталы в сирийских городах, подконтрольных антиправительственным силам.

Убийство Сулеймани может повлечь эскалацию кризиса, но может и парадоксальным образом успокоить ситуацию на Ближнем Востоке. Ведь попытки Ирана распространить свое влияние в регионе также существенно способствовали дестабилизации. Если США удастся умерить агрессивность Ирана, это может быть хорошо, а не плохо.