Вахур Кооритс: ликвидация Касема Сулеймани с точки зрения Эстонии — скорее хорошо, чем плохо(44)
Убийство иранского генерала Касема Сулеймани в ходе ракетного удара США по багдадскому аэропорту с точки зрения Эстонии скорее хорошо, чем плохо. Иран в последнее время стал более агрессивным по отношению к США и их союзникам, недавно он осуществил нападение на американское посольство в Багдаде. США долго колебались, опасаясь односторонними действиями ухудшить ситуацию, но это лишь подбивало Иран на новые шаги.
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