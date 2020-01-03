03.01.2020, 18:23

Вахур Кооритс: ликвидация Касема Сулеймани с точки зрения Эстонии — скорее хорошо, чем плохо

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Вахур Кооритс, журналист Eesti Päevaleht
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Вахур Кооритс: ликвидация Касема Сулеймани с точки зрения Эстонии — скорее хорошо, чем плохо
Reuter / Scanpix

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани в ходе ракетного удара США по багдадскому аэропорту с точки зрения Эстонии скорее хорошо, чем плохо. Иран в последнее время стал более агрессивным по отношению к США и их союзникам, недавно он осуществил нападение на американское посольство в Багдаде. США долго колебались, опасаясь односторонними действиями ухудшить ситуацию, но это лишь подбивало Иран на новые шаги.

После ликвидации Сулеймани красная черта вновь останется красной, США показали свою силу и решимость действовать. Хотя смерть Сулеймани может повлечь еще большую нестабильность на Ближнем Востоке, до нас это, видимо, не докатится. Для нас это полезно то, что США показали готовность применить военную силу, и речь здесь идет вовсе не о бомбежке с дрона…

Кризисы на Ближнем Востоке в последнее время всё более отчетливо ощущаются и в Эстонии. Кризис с беженцами 2015 года шокировал Эстонию, потому что наши жители считали происходящее там чем-то далеким. Очень много было беженцев из Сирии, и Сулеймани сыграл в их исходе важную роль. Иран через Сулеймани твердо поддерживал диктатуру Башара Асада как деньгами, так и живой силой. Подразделения под командованием Сулеймани бомбили и сносили целые жилые кварталы в сирийских городах, подконтрольных антиправительственным силам.

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Убийство Сулеймани может повлечь эскалацию кризиса, но может и парадоксальным образом успокоить ситуацию на Ближнем Востоке. Ведь попытки Ирана распространить свое влияние в регионе также существенно способствовали дестабилизации. Если США удастся умерить агрессивность Ирана, это может быть хорошо, а не плохо.

Глава спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани был убит вечером 2 января. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби".

В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и посольство США в Ираке.

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство генерала КСИР "актом международного терроризма".

Президент Ирана Хасан Роухани и министр обороны страны Амир Хатами пообещали США месть и "сокрушительный ответ" на гибель генерала Сулеймани.

"Безусловно, великая иранская нация и другие свободолюбивые страны региона отомстят США за их страшное преступление", — говорится в заявлении Роухани.

Министр обороны Ирана пообещал дать "сокрушительный ответ" тем, кто стоит за гибелью командующего, отметив, что "это преступление" является доказательством "низости Большого сатаны" (так США называют в Иране) и их поддержки терроризма в регионе.

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