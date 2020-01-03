Вахур Кооритс: ликвидация Касема Сулеймани с точки зрения Эстонии — скорее хорошо, чем плохо(23)
Убийство иранского генерала Касема Сулеймани в ходе ракетного удара США по багдадскому аэропорту с точки зрения Эстонии скорее хорошо, чем плохо. Иран в последнее время стал более агрессивным по отношению к США и их союзникам, недавно он осуществил нападение на американское посольство в Багдаде. США долго колебались, опасаясь односторонними действиями ухудшить ситуацию, но это лишь подбивало Иран на новые шаги.
«Живым этого зверя не брать»
Его до сих пор держат в закрытой психбольнице
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома
Мик Шумахер настроен взять титул на второй год выступлений