08.06.2020, 18:15

Вахер: в отношении чиновника, который выдал Террасте разрешение на оружие, начато дисциплинарное производство

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Elmar Vaher
Elmar VaherFoto: Priit Simson

По словам генерального директора PPA Эльмара Вахера, не надо было выдавать разрешение на оружие Микку Таррасте, который в эти выходные убил двух и раних трех человек. В связи с этим в отношении чиновника, который выдал соответствующее разрешение Террасте, было начато дисциплинарное производство.

Закон разрешает выдачу разрешения на оружие человеку, который ранее совершал преступление и понес за него наказание. Однако у чиновника есть право отказать ходатайствующему, принимая во внимание его ранее совершенные поступки и образ жизни.

Вахер добавил, что вчера полиция Вагер начала дисциплинарное производство в отношении чиновника, который выдал разрешение на оружие Террасте.

Все подробности стрельбы в Лихула читайте ЗДЕСЬ.

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