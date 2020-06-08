Вахер: в отношении чиновника, который выдал Террасте разрешение на оружие, начато дисциплинарное производство(8)
По словам генерального директора PPA Эльмара Вахера, не надо было выдавать разрешение на оружие Микку Таррасте, который в эти выходные убил двух и раних трех человек. В связи с этим в отношении чиновника, который выдал соответствующее разрешение Террасте, было начато дисциплинарное производство.
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