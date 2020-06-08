Вахер: в отношении чиновника, который выдал Террасте разрешение на оружие, начато дисциплинарное производство

Закон разрешает выдачу разрешения на оружие человеку, который ранее совершал преступление и понес за него наказание. Однако у чиновника есть право отказать ходатайствующему, принимая во внимание его ранее совершенные поступки и образ жизни.

Вахер добавил, что вчера полиция Вагер начала дисциплинарное производство в отношении чиновника, который выдал разрешение на оружие Террасте.

Все подробности стрельбы в Лихула читайте ЗДЕСЬ.

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