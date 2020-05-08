Вадим Белобровцев: возобновление культурной жизни в столице начнется с Певческого поля

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что планируемые на Певческом поле ”автомобильные” мероприятия могут этим летом стать спасательным кругом для организации публичных мероприятий.

”Артисты, организаторы мероприятий и обслуживающий персонал уже некоторое время переживают по поводу приближающегося лета, — сказал Вадим Белобровцев. — Горуправа получила несколько обращений, в которых спрашивали, в какой форме возможно было бы проводить общественные мероприятия. И если до сих пор мы могли говорить лишь слова утешения и рекомендовать проводить виртуальные мероприятия, то теперь предложено первое решение, которое вполне может иметь место в изменившихся условиях и за которое правительство можно похвалить”.

По словам Белобровцева, план ”автомобильных” мероприятий на Певческом поле нуждается в обкатке, и если все получится, нужно искать возможности для того, чтобы проводить здесь еще больше мероприятий.

”Огороженная территория Певческого поля и опыт в проведении крупных мероприятий значат, что речь идет о самом правильном месте, где можно вновь запустить мероприятия и культурную жизнь”, — подытожил вице-мэр.