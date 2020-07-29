29.07.2020, 17:51

В здании на столичной улице Вольта нашли в большом количестве подозрительное вещество

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9. mai 2018 Tallinn
9. mai 2018 TallinnFoto: Taavi Sepp

Тушившие на прошлой неделе производственное здание в Пыхья-Таллинне спасатели сообщили о найденных в соседнем помещении подозрительных химикатах и старых средств индивидуальной защиты. Дальнейшим расследованием занялась Муниципальная полиция (МуПо), которая в среду обнаружила много оранжевых коробок и ампул с химикатами в картонных футлярах с надписью "Иприт". Об этом пишет rus.err.

"Сейчас двери снова заперты, но в горевшее здание все равно можно проникнуть, что представляет опасность. Особенно если молодежь решит ознакомиться с содержанием ампул", — рассказал главный инспектор МуПо в Пыхья-Таллинне Павел Бойцов.

МуПо пообщалась со специалистами Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, которые подтвердили опасность жидкости и готовы дать владельцу здания инструкцию, как безопасно избавиться от токсичных веществ.

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