В здании на столичной улице Вольта нашли в большом количестве подозрительное вещество

"Сейчас двери снова заперты, но в горевшее здание все равно можно проникнуть, что представляет опасность. Особенно если молодежь решит ознакомиться с содержанием ампул", — рассказал главный инспектор МуПо в Пыхья-Таллинне Павел Бойцов.

МуПо пообщалась со специалистами Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, которые подтвердили опасность жидкости и готовы дать владельцу здания инструкцию, как безопасно избавиться от токсичных веществ.