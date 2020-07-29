В здании на столичной улице Вольта нашли в большом количестве иприт
Тушившие на прошлой неделе производственное здание в Пыхья-Таллинне спасатели сообщили о найденных в соседнем помещении подозрительных химикатах и старых средств индивидуальной защиты. Дальнейшим расследованием занялась Муниципальная полиция (МуПо), которая в среду обнаружила много оранжевых коробок и ампул с химикатами в картонных футлярах с надписью "Иприт". Об этом пишет rus.err.
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