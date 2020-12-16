В зале Рийгикогу на последнем заседании года будет только Дед мороз
Последнее перед Рождеством заседание Рийгикогу пройдет в дистанционном формате.
Последнее перед Рождеством заседание Рийгикогу пройдет в дистанционном формате.
Как правило, на последнее пленарное заседание года в гости к депутатам с шутливыми подарками приходит Дед мороз. Но в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы.
Дед мороз в зал заседаний в этом году тоже придет, но депутаты его увидят только по видеотрансляции. Кроме него в зале будет только ведущий заседание Сийм Каллас.
Голосование по предложению Партии реформ провести в следующую среду пленарное заседание дистанционно поддержали 42 парламентария, против было 40.
Председатель Партии Реформ Кая Каллас обосновала необходимость удаленной работы тем фактом, что члены Рийгикогу сидят вблизи друг от друга, что не отвечает рекомендациям медиков сократить контакты.
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