В Южной Эстонии отменили часть ограничений по выходу на лед водоемов

Информация пограничников о состоянии льда показывает, что ледяной покров вышеперечисленных водоемов, за исключением Паттина, позволяет рыбакам безопасно пешком выходить на лед озер. Но так как состояние льда может под влиянием погодных условий быстро измениться, при выходе на лед обязательно надо соблюдать осторожность.

Пограничник кордона Муствеэ Маргус Аниер подчеркнул, что если на лед Псковского и Теплого озер, а также озер Ванику, Пабра и Крийва можно выходить вплоть до зоны, в которой действует, согласно предписанию о пограничном режиме, запрет на передвижение, то на лед Чудского озера можно выходить на расстояние до пяти километров от берега и выходить можно только на отрезке между рекой Муствеэ и Алайыэ.

„На водоемах запрещено приближаться на расстояние ближе чем 200 метров к устью реки Выханду и к острову Салусаар. Передвигаясь по льду водоема, следует сохранять осторожность и не подходить слишком близко и устьям ручьев и рек, так как в этих местах лед тоньше", — сказал Аниер.

При выход на лед Аниер советует одеться потеплее и считаться с погодными условиями. "Обязательно возьмите с собой полностью заряженный мобильный телефон, чтобы в случае опасности можно было бы сразу вызвать помощь. При возможности возьмите с собой навигационное устройство, чтобы не отклониться от курса и случайно не нарушить пограничный режим. Не надо задерживаться на озере допоздна, так как в темноте дорогу назад не найти. Если резко ухудшится погода, сильно похолодает или возникнет туман, сразу же возвращайтесь на берег, чтобы не рисковать здоровьем", — сказал пограничник.

Перед выходом на лед водоема пограничники советует обязательно поставить об этом в известность кого-то из близких на случай, если рыбак в опасной ситуации сам не сможет связаться с центром тревоги или кордоном. Информацию о состоянии льда можно найти на сайте полиции, на ближайшем кордоне или на сайте piiriveekogu.ee.

Если потребуется помощь, сразу же позвоните на номер 112.