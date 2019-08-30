30.08.2019, 20:57

В Южной Эстонии наибольший спрос на вспомогательные средства для быта и инвалидные коляски

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rus.delfi.ee
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Invaru.Invatehnika ja abivahendid.Tallinn
RatastoolidFoto: Vallo Kruuser

Статистика работающего на сегодня в центре Тарту уже более полугода представительства центра вспомогательных средств Invaru показывает, что жители Южной Эстонии наиболее заинтересованы во вспомогательных средствах на каждый день и в инвалидных колясках, прокат которых заметно вырос.

По словам работника по обслуживанию клиентов в тартуском представительстве Invaru Майги Луйгенд, число посетителей центра постоянно растет и, начиная с открытия зимой и до сегодняшнего дня, более 2000 человек спрашивали в представительстве о различных решениях в этой сфере. ”Помимо покупки вспомогательных средств с каждым месяцем растет и прокат”, — отмечает Луйгенд, по словам которой по всей Эстонии постоянно в прокате находятся около 10 000 вспомогательных средств.

Неожиданно большой спрос у жителей Южной Эстонии, по словам Луйгенд, на бытовые вспомогательные средства. ”Например, за первые полгода было приобретено довольно много насадок для унитаза, зажимов для взятия вещей, матрасов для кроватей по уходу, а также и вспомогательных средств для надевания носков”, — перечислила Луйгенд.

Как и других регионах Эстонии, жители Южной Эстонии все больше приобретают подгузников. ”В тартуском представительстве за первое полугодие было куплено более 26 000 подгузников и тысячи различных товаров для проблемы недержания мочи, которые необходимы для ухода за теми, кто использует подгузники — специальные салфетки для очистки, кремы для кожи, средства для ухода за кожей и нитриловые перчатки”, — отмечает Луйгенд.

Довольно большой интерес вызывают и другие товары, которые помогают заботиться о себе. ”Часто спрашивают о стульях и сиденьях для ванны, которые делают мытье более удобным. Также каждый месяц покупают десятки различных опор для рук — как для ванной, так и для туалета”, — описывает Луйгенд.

По части вспомогательных средств для передвижения тартуское представительство отличается от других тем, что в нем большой спрос на стандартные инвалидные коляски. ”Если в остальных частях Эстонии у нас в течение год в прокате находятся примерно 2000 колясок, то в Тарту уже в первые месяцы после открытия представительства напрокат было взято много колясок и спрос на это растет с каждым месяцем”, — отмечает работник по обслуживанию клиентов, но также отмечает, что местные жители заинтересованы также и в четырехколесных ходунках. Помимо этого в тартуском представительстве приобретено на сегодня более сотни костылей и тростей, и необходимые для них наконечники.

Именно поэтому, что помимо тартусцев представительство посещают и многие другие жители Южной Эстонии, Invaru, по словам Луйгенд, приняло решение о том, что в Тарту центр в отличие от других представительств будет работать и по субботам. Благодаря этому и приезжающие издалека на выходные смогут получить помощь в центре вспомогательных средств, который располагается в центре города.

В росте спроса на вспомогательные средства — как в Южной Эстонии, так и по всей Эстонии — Луйгенд видит распространение информации и лучшую осведомленность о приобретении вспомогательных средств, и о возможности получения государственных льгот. Также существенное влияние оказывают неизбежное старение населения и рост числа жителей, зависимых от вспомогательных средств.

Центр вспомогательных средств Invaru — это крупнейший эксперт в Эстонии в области вспомогательных средствах для людей с трудностями в передвижении. Десять представительств Центра каждый месяц посещает более чем 10 000 нуждающихся в помощи.

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