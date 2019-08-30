В Южной Эстонии наибольший спрос на вспомогательные средства для быта и инвалидные коляски

По словам работника по обслуживанию клиентов в тартуском представительстве Invaru Майги Луйгенд, число посетителей центра постоянно растет и, начиная с открытия зимой и до сегодняшнего дня, более 2000 человек спрашивали в представительстве о различных решениях в этой сфере. ”Помимо покупки вспомогательных средств с каждым месяцем растет и прокат”, — отмечает Луйгенд, по словам которой по всей Эстонии постоянно в прокате находятся около 10 000 вспомогательных средств.

Неожиданно большой спрос у жителей Южной Эстонии, по словам Луйгенд, на бытовые вспомогательные средства. ”Например, за первые полгода было приобретено довольно много насадок для унитаза, зажимов для взятия вещей, матрасов для кроватей по уходу, а также и вспомогательных средств для надевания носков”, — перечислила Луйгенд.

Как и других регионах Эстонии, жители Южной Эстонии все больше приобретают подгузников. ”В тартуском представительстве за первое полугодие было куплено более 26 000 подгузников и тысячи различных товаров для проблемы недержания мочи, которые необходимы для ухода за теми, кто использует подгузники — специальные салфетки для очистки, кремы для кожи, средства для ухода за кожей и нитриловые перчатки”, — отмечает Луйгенд.

Довольно большой интерес вызывают и другие товары, которые помогают заботиться о себе. ”Часто спрашивают о стульях и сиденьях для ванны, которые делают мытье более удобным. Также каждый месяц покупают десятки различных опор для рук — как для ванной, так и для туалета”, — описывает Луйгенд.