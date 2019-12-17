В Юри конфисковано более 60 кг наркотиков

Следователи отдела по борьбе с наркотиками Налогово-таможенного департамента задержали 1 декабря в поселке Юри трех граждан Эстонии, конфисковав в ходе проведенной операции крупную партию наркотиков.
В общей сложности было конфисковано 54 кг амфетамина, 2 кг кокаина и 10 кг экстази, которые можно было бы продать "на улице" в общей сложности за 1,5 млн евро, пишет rus.err.ee.
Следствие началось после поступившей несколько месяцев назад информации о возможном незаконном обороте наркотиков по данному адресу в Юри.
На следующий день после операции в Харьюмаа были также задержаны два наркокурьера с латвийскими паспортами, и выяснилось, что наркотики доставлялись в Эстонию из Латвии.
Задержанным гражданам Эстонии в рамках уголовного дела предъявлено подозрение в незаконном обороте наркотиков. Следствие установит, какая часть конфискованных наркотических препаратов предназначалась для эстонского рынка.
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