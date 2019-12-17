В Юри конфисковано более 60 кг наркотиков

В общей сложности было конфисковано 54 кг амфетамина, 2 кг кокаина и 10 кг экстази, которые можно было бы продать "на улице" в общей сложности за 1,5 млн евро, пишет rus.err.ee.

Следствие началось после поступившей несколько месяцев назад информации о возможном незаконном обороте наркотиков по данному адресу в Юри.

На следующий день после операции в Харьюмаа были также задержаны два наркокурьера с латвийскими паспортами, и выяснилось, что наркотики доставлялись в Эстонию из Латвии.

Задержанным гражданам Эстонии в рамках уголовного дела предъявлено подозрение в незаконном обороте наркотиков. Следствие установит, какая часть конфискованных наркотических препаратов предназначалась для эстонского рынка.