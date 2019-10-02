В Ыйсмяэ могут изменить правила парковки на внешнем кругу

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги произнёс, что Вяйке-Ыйсмяэ был спроектирован в то время, когда машин было мало и все изменения касающиеся парковки нужно тщательно продумать. ”Машин становится всё больше. Сейчас сложилась ситуация, когда припаркованные машины перекрывают на Ыйсмяэ теэ целый ряд. Припаркованные на проезжей части на целый день машины добавляют ряд проблем, которые нужно решить”, — сказал старейшина.

Он выделил, что одна из главных проблем, это безопасность дорожного движения. Из-за припаркованных машин сложно заметить выходящих на пешеходные переходы пешеходов, в том числе школьников и детсадовцев. Во-вторых, из-за припаркованных машин усложняется зимняя уборка улицы. ”Захватившие один ряд проезжей части машины не дают возможности ухаживать за дорогой. Зимой, во время снегопада, парковочных мест становится ещё меньше”, — добавил Ханимяги.

Также это хорошая возможность избавится от забытых на парковке машин, которые занимают так необходимые жителям парковочные места. ”Улица не предназначена для хранения машины. Исходя из этого и из выше перечисленных пунктов, предлагаем обсудить запрет парковки в определённые часы и найти наилучшие варианты”, — подчеркнул Ханимяги. Он произнёс, что предлагает ввести запрет на парковку по будним дням с 7.30 до 18.00, но окончательные действия будут предприняты после обсуждений. ”Понимаю, что в Вяйке-Ыйсмяэ острая нехватка парковочных мест, но верю, что изменение поможет вернуть парковочные места тем, кто ежедневно пользуется машиной”.