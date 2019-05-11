В Ярвеском лесу открыли парк для диск-гольфа
10 мая вечером в находящемся на территории района Кесклинн Ярвеском лесу был торжественно открыт парк для диск-гольфа. После открытия в парке прошли первые соревнования.
10 мая вечером в находящемся на территории района Кесклинн Ярвеском лесу был торжественно открыт парк для диск-гольфа. После открытия в парке прошли первые соревнования.
”Раньше жители столицы нечасто оказывались в Ярвеском лесу, но теперь у них появится отличная возможность открыть для себя этот лес, особенно учитывая, что рядом скоро будет завершено строительство пешеходной и велосипедной дорожки. Надеемся, что среди тысяч любителей диск-гольфа многие найдут дорогу в новый парк для диск-гольфа. Протяженность новой трассы для диск-гольфа с 18 корзинами составляет 1,7 километра. Она находится в лесу около Вильяндиского шоссе и озера Юлемисте, куда можно попасть через парковку по адресу адрес Вильяндиское шоссе, 13д на перекрестке шоссе и улицы Валдеку”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
В феврале этого года он подписал договор с президентом Эстонского союза диск-гольфа Рейном Ротмейстером, согласно которому управа района Кесклинн передала союзу на три года участок размером 12,7 гектара для создания парка для диск-гольфа. Государственный департамент окружающей среды для защиты ландшафта решил закрыть площадку для диск-гольфа, находившуюся в Нымме в природоохранной зоне леса Хюппемяэ. Управе района Кесклинн совместно с Управой района Нымме, Департаментом окружающей среды, Ныммеским диск-гольф клубом Drive In и Эстонским союзом диск-гольфа удалось найти новое место, которое отвечает всем установленным требованиям и подходит для диск-гольфа. Официальное название нового парка — Ярвеский диск-гольф парк Coolbet.
Старейшина района Нымме Грете Шиллис отметила, что рада тому, что площадке для диск-гольфа, находившийся в течение шести лет в Нымме, удалось найти новое место в Кесклинне. ”Площадка для диск-гольфа становилась все популярнее и Государственный департамент окружающей среды решил закрыть ее в марте этого года, так как она стала наносить урон природе. В итоге при сотрудничестве различных учреждений удалось найти новое место, которое находится рядом с Нымме”, — отметила Шиллис.
”Уже через неделю в субботу, 18 мая мы вновь ждем всех в парк для диск-гольфа, где с 12.00 до 15.00 пройдет семейный день, в рамках которого все желающие, и взрослые и дети, смогут познакомиться с основами игры в диск-гольф”, — добавил Свет.
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