В Ярвеском лесу открыли парк для диск-гольфа

В феврале этого года он подписал договор с президентом Эстонского союза диск-гольфа Рейном Ротмейстером, согласно которому управа района Кесклинн передала союзу на три года участок размером 12,7 гектара для создания парка для диск-гольфа. Государственный департамент окружающей среды для защиты ландшафта решил закрыть площадку для диск-гольфа, находившуюся в Нымме в природоохранной зоне леса Хюппемяэ. Управе района Кесклинн совместно с Управой района Нымме, Департаментом окружающей среды, Ныммеским диск-гольф клубом Drive In и Эстонским союзом диск-гольфа удалось найти новое место, которое отвечает всем установленным требованиям и подходит для диск-гольфа. Официальное название нового парка — Ярвеский диск-гольф парк Coolbet.

Илья Матусихис

Старейшина района Нымме Грете Шиллис отметила, что рада тому, что площадке для диск-гольфа, находившийся в течение шести лет в Нымме, удалось найти новое место в Кесклинне. ”Площадка для диск-гольфа становилась все популярнее и Государственный департамент окружающей среды решил закрыть ее в марте этого года, так как она стала наносить урон природе. В итоге при сотрудничестве различных учреждений удалось найти новое место, которое находится рядом с Нымме”, — отметила Шиллис.

”Уже через неделю в субботу, 18 мая мы вновь ждем всех в парк для диск-гольфа, где с 12.00 до 15.00 пройдет семейный день, в рамках которого все желающие, и взрослые и дети, смогут познакомиться с основами игры в диск-гольф”, — добавил Свет.