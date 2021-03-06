В Ярвамаа ссора из-за свекрови закончилось перестрелкой

Вчера в 23:28 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Койги слышны выстрелы. На место происшествия прибыли полицейские и выяснили, что выстрел был произведен из двери многоквартирного дома.

В связи с инцидентом сотрудники полиции задержали 46-летнего мужчину. Во время обыска в его квартире был обнаружен предмет, похожий на пистолет.

По данным Järva Teataja, выстрелы стали кульминацией ссоры, в ходе которой местный молодой человек якобы оскорбил свекровь своего знакомого. Последний решил заступиться за мать жены и достал оружие. К счастью, никто не пострадал.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело на основании статьи Уголовного кодекса за серьезные нарушения общественного порядка.

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