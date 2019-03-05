В Японии открывается выставка графики эстонского художника Кальо Пыллу

Уникальная экспозиция суггестивно раскрывает архаичный мир мифов и преданий древних эстов, а также эстонские легенды, верования и восприятие природы. Выставка подготовлена в сотрудничестве Художественного музея Эстонии и святилища Окуни, города Саку и Музея современного искусства города Саку в Японии. В прошлом, 2018 году, выставка была открыта в святилище Окуни в Японии, а теперь, в Музее современного искусства города Саку, творчество Кальо Пыллу будет представлено на выставке, примерно на треть превосходящей по своему объёму предыдущую.

Кальо Пыллу (1934–2010) — выдающийся эстонский художник, средствами визуального языка осмысливавший картину мира и древние мифы угро-финских и северных народов. Его деятельность в качестве преподавателя искусства, новатора в области искусствознания и руководителя научных экспедиций, исследовавших эстонское и угро-финское народное наследие, оказала значительное влияние на эстонскую художественную жизнь.

Используя выразительную силу графической техники меццо-тинто, художник в яркой и самобытной изобразительной манере выполнил графические серии ”Пращуры”, ”Племя Калева”, ”Небо и земля”, ”Эстонские пейзажи” и ”Просветление”. Ядро выставки, проходящей в Японии, составляет выборка работ из названных серий. Мощный акцент выставке придают произведения на тему народных пословиц, созданные во второй половине 1980-х годов, в период, предшествующий восстановлению Эстонией независимости.