В Японии открывается выставка графики эстонского художника Кальо Пыллу

В пятницу, 8 марта, в Японии, в Музее современного искусства города Саку, находящемся в префектуре Нагано, открывается выставка графики эстонского художника Кальо Пыллу. Выставка приурочена к празднованию 100-летия Художественного музея Эстонии
Уникальная экспозиция суггестивно раскрывает архаичный мир мифов и преданий древних эстов, а также эстонские легенды, верования и восприятие природы. Выставка подготовлена в сотрудничестве Художественного музея Эстонии и святилища Окуни, города Саку и Музея современного искусства города Саку в Японии. В прошлом, 2018 году, выставка была открыта в святилище Окуни в Японии, а теперь, в Музее современного искусства города Саку, творчество Кальо Пыллу будет представлено на выставке, примерно на треть превосходящей по своему объёму предыдущую.
Кальо Пыллу (1934–2010) — выдающийся эстонский художник, средствами визуального языка осмысливавший картину мира и древние мифы угро-финских и северных народов. Его деятельность в качестве преподавателя искусства, новатора в области искусствознания и руководителя научных экспедиций, исследовавших эстонское и угро-финское народное наследие, оказала значительное влияние на эстонскую художественную жизнь.
Используя выразительную силу графической техники меццо-тинто, художник в яркой и самобытной изобразительной манере выполнил графические серии ”Пращуры”, ”Племя Калева”, ”Небо и земля”, ”Эстонские пейзажи” и ”Просветление”. Ядро выставки, проходящей в Японии, составляет выборка работ из названных серий. Мощный акцент выставке придают произведения на тему народных пословиц, созданные во второй половине 1980-х годов, в период, предшествующий восстановлению Эстонией независимости.
В своих произведениях Кальо Пыллу повествует о картине мира и легендах предков, взаимоотношениях богов и людей, сотворении мира, мифических тотемных животных и силе природы. Параллели эстонской мифологии и восприятию природы — всему тому, что послужило источником вдохновения творчества Кальо Пыллу — можно найти и в древних японских верованиях.
Сотрудничество города Саку, расположенного в префектуре Нагано, с Эстонией и эстонским городом Саку продолжается уже более десяти лет. В городе Саку, Нагано, благодаря активной деятельности японско-эстонского общества дружбы значительно вырос интерес к культуре Эстонии. В связи с Олимпийскими играми, которые пройдут в Токио в 2020 году, Саку является официальным партнёром по организации лагеря Эстонского союза лёгкой атлетики.
Выставку сопровождает богато иллюстрированный каталог на японском и английском языках.