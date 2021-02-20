В январе в Эстонии зафиксирован резкий рост смертности. С чем это связано?

Во вторник Министерство внутренних дел опубликовало данные регистра народонаселения за январь 2021 года, где отмечается значительный рост смертности в Эстонии. По словам руководителя регистра причин смерти Института развития здоровья Глеба Денисова, первоначальная информация о причинах смерти может быть опубликована только в марте, а официальные данные будут представлены в мае. Однако он сослался на данные Euro-MOMO, которые показывают, что количество смертей в Эстонии было особенно высоким в третью неделю января.

Кроме того, данные показывают, что количество смертей в январе увеличилось не только в Эстонии, но и в Европе в целом. Самое большое количество смертей в европейских странах было зафиксировано как раз в течение третьей недели января. В прошлом году самые высокие показатели смертности наблюдались в конце марта и начале апреля, когда Европа яростно боролась с первой волной коронавируса.

Связаны ли январские показатели с COVID-19? Или, может, это результат праздников, когда люди вместе отмечали Рождество и Новый год?

По словам руководителя научного совета профессор Ирьи Лутсар, уровень смертности нельзя отслеживать по каждому отдельному месяцу. Следует изучить более длительный период, а не месяц или неделю. Она признает, что приведенная статистика показывает значительный рост смертности в Эстонии, поэтому невозможно отрицать и влияние коронавируса.

”Действительно, в статистике за январь можно это видеть [значительный рост смертности — прим.ред]. Но в отношении европейских данных надо более тщательно изучить причины смертности. В масштабах Европы мы не являемся весомыми игроками. В Великобритании вторая волна коронавируса началась как раз перед Рождеством и продолжилась после Нового года", — объяснила Лутсар.

Самый высокий уровень смертности в январе этого года был зафиксирован в Португалии, Великобритании и Испании. В некоторых странах, таких как Италия, Германия или Венгрия, рост смертности пришелся на конец прошлого года. "Большую роль в этом, безусловно, сыграл коронавирус", — добавила Лутсар.