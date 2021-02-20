В январе в Эстонии зафиксирован резкий рост смертности. С чем это связано?

По данным Министерства внутренних дел, в январе 2021 года в стране умер 1671 человек. Это на 308 человек больше, чем за первый месяц прошлого года. Смертность выросла на 23%, пишет издание Maaleht.
Во вторник Министерство внутренних дел опубликовало данные регистра народонаселения за январь 2021 года, где отмечается значительный рост смертности в Эстонии. По словам руководителя регистра причин смерти Института развития здоровья Глеба Денисова, первоначальная информация о причинах смерти может быть опубликована только в марте, а официальные данные будут представлены в мае. Однако он сослался на данные Euro-MOMO, которые показывают, что количество смертей в Эстонии было особенно высоким в третью неделю января.
Кроме того, данные показывают, что количество смертей в январе увеличилось не только в Эстонии, но и в Европе в целом. Самое большое количество смертей в европейских странах было зафиксировано как раз в течение третьей недели января. В прошлом году самые высокие показатели смертности наблюдались в конце марта и начале апреля, когда Европа яростно боролась с первой волной коронавируса.
Связаны ли январские показатели с COVID-19? Или, может, это результат праздников, когда люди вместе отмечали Рождество и Новый год?
По словам руководителя научного совета профессор Ирьи Лутсар, уровень смертности нельзя отслеживать по каждому отдельному месяцу. Следует изучить более длительный период, а не месяц или неделю. Она признает, что приведенная статистика показывает значительный рост смертности в Эстонии, поэтому невозможно отрицать и влияние коронавируса.
”Действительно, в статистике за январь можно это видеть [значительный рост смертности — прим.ред]. Но в отношении европейских данных надо более тщательно изучить причины смертности. В масштабах Европы мы не являемся весомыми игроками. В Великобритании вторая волна коронавируса началась как раз перед Рождеством и продолжилась после Нового года", — объяснила Лутсар.
Самый высокий уровень смертности в январе этого года был зафиксирован в Португалии, Великобритании и Испании. В некоторых странах, таких как Италия, Германия или Венгрия, рост смертности пришелся на конец прошлого года. "Большую роль в этом, безусловно, сыграл коронавирус", — добавила Лутсар.
Если сравнивать с прошлогодними показателями, то в январе 2021 года умерло на 308 человек больше. Конечно, это вряд ли повлияет на общую картину в Европе, но рост смертности на 23% тоже говорит о многом.
По мнению Лутсар, такие неожиданно высокие показатели не связаны с прошедшими праздниками, потому что цифры начали расти уже в декабре, на 47-й неделе года. ”Мы (Ученый совет) обратили внимание на увеличение количества смертей еще в декабре. И на то, что рост смертности продолжился в январе. Теперь, кажется, ситуация нормализуется", — объяснила Лутсар, добавив, что рост смертности наблюдался всего несколько недель, и поэтому никакой трагедии в этом нет.
Она привела в пример Словению, Швейцарию, Бельгию и Нидерланды, где значительный рост смертности фиксировался в течение более длительного времени.
Кроме того, в начале 2018 года также был 4-недельный цикл, когда смертей было больше, чем обычно. Но тогда это все происходило в феврале и было связано с вспышкой гриппа.
Поэтому для конкретных выводов необходим более подробный анализ статистики смертности.
Информацию о количестве смертей в Эстонии за последние пять лет можно найти ЗДЕСЬ.
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