20.06.2019, 17:33
В Яанов день в Таллинне действует воскресное расписание движения
В понедельник, 24 июня, общественный транспорт Таллинна будет работать по воскресному расписанию.
В понедельник, 24 июня, общественный транспорт Таллинна будет работать по воскресному расписанию.
С расписаниями можно ознакомиться здесь.
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