20.06.2019, 17:33

В Яанов день в Таллинне действует воскресное расписание движения


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Trammi ja bussi kokkupõrge Tallinnas Pärnu maanteel
Trammi ja bussi kokkupõrge Tallinnas Pärnu maanteelFoto: Delfi lugeja

В понедельник, 24 июня, общественный транспорт Таллинна будет работать по воскресному расписанию.

С расписаниями можно ознакомиться здесь.

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