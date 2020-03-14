В Выру закрыли торговый центр: есть основание считать, что работники контактировали с зараженными коронавирусом

"У нас есть основание считать, что работники центра контактировали с людьми, у которых обнаружен коронавирус", — сказал административный директор Райго Пильт. По его словам, у до сих пор ходивших на работу коронавируса не обнаружено. Для него важно, чтобы вирус не распространялся. Также мэр города дал настоятельную рекомендацию, исходя из которой центр и закрыли.

Также Kagukeskus решили закрыть потому, чтобы люди не приходили туда вместе проводить время. "Дети ходят, сидят и проводят время. Народу нет, и из-за сидящих нет смысла держать двери открытыми", — сказал Пильт.

На данный момент они планируют в течение трех дней продезинфицировать все общие помещения центра. "Магазины мы сами не очистим, но по словам Департамента здоровья в течение трех дней и эти площади должны быть свободны от бактерий", — добавил он. Сейчас еще окончательно неизвестно, откроют ли магазин через три дня или он будет закрыт для посетителей дольше. В Kagukeskus сейчас можно пользоваться только Itella SmartPOST.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!