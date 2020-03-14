14.03.2020, 16:50

В Выру закрыли торговый центр: есть основание считать, что работники контактировали с зараженными коронавирусом

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EST
Koroona Tallinnas 13.03.2020
Tallinnas 13.03.2020Foto: Andres Putting

Количество зараженных коронавирусом в Эстонии в Эстонии в последние дни только увеличивается, поэтому административный директор выруского торгового центра Kagukeskus решил закрыть центр как минимум на три дня.

"У нас есть основание считать, что работники центра контактировали с людьми, у которых обнаружен коронавирус", — сказал административный директор Райго Пильт. По его словам, у до сих пор ходивших на работу коронавируса не обнаружено. Для него важно, чтобы вирус не распространялся. Также мэр города дал настоятельную рекомендацию, исходя из которой центр и закрыли.

Также Kagukeskus решили закрыть потому, чтобы люди не приходили туда вместе проводить время. "Дети ходят, сидят и проводят время. Народу нет, и из-за сидящих нет смысла держать двери открытыми", — сказал Пильт.

На данный момент они планируют в течение трех дней продезинфицировать все общие помещения центра. "Магазины мы сами не очистим, но по словам Департамента здоровья в течение трех дней и эти площади должны быть свободны от бактерий", — добавил он. Сейчас еще окончательно неизвестно, откроют ли магазин через три дня или он будет закрыт для посетителей дольше. В Kagukeskus сейчас можно пользоваться только Itella SmartPOST.

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