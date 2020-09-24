В Выру коронавирус выявлен у 10 человек, большинство из них работники горуправы

Специалист по связям с общественностью горуправы Выру Марианне Метт сказала Delfi, что сегодня по крайней мере у десяти человек из Выру был выявлен коронавирус. Большинство заразившихся - работники горуправы.
По словам Метт, место вспышки пока не установлено и сколько всего работников горуправы заболели. Об этом завтра сообщит Департамент здоровья.
По сообщению горуправы, еще несколько работников ожидают результатов теста.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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