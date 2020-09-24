24.09.2020, 20:15

В Выру коронавирус выявлен у 10 человек, большинство из них работники горуправы

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В Выру коронавирус выявлен у 10 человек, большинство из них работники горуправы
Foto: Andres Putting

Специалист по связям с общественностью горуправы Выру Марианне Метт сказала Delfi, что сегодня по крайней мере у десяти человек из Выру был выявлен коронавирус. Большинство заразившихся - работники горуправы.

По словам Метт, место вспышки пока не установлено и сколько всего работников горуправы заболели. Об этом завтра сообщит Департамент здоровья.

По сообщению горуправы, еще несколько работников ожидают результатов теста.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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