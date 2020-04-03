В Выру больница плывет против течения: разрешены передачи, приемы и семейные роды

Руководитель лечебной части больницы Агнес Аарт объясняет, что в больнице всех рожениц считают потенциально зараженными и применяют к ним меры изоляции. "Так как одни и те же меры применяют как к роженицам, так и к члену семьи, то нет разницы, один или два человека находятся в помещении. Мы здесь рисков не видим. Человек рожает может быть раз в жизни, пытаемся быть человечными".

Советник по прессе Департамента здоровья Эйке Кингсепп сказал, что на самом деле все больницы должны следовать единым требованиям и действовать по одним правилам. Департамент дал распоряжение создать из больниц два региональных штаба, которые бы объединяли соответственно медицинские учреждения Южной и Северной Эстонии.

Южным штабом, куда входит и Южно-Эстонская больница, руководит Клиника Тартуского университета. Клиника не разрешает проводить семейные роды. Также там не производится амбулаторный прием, за исключением крайних случаев.

2. Обследования для желающих

Если в большинстве больниц амбулаторный прием и плановые обследования в основном прекращены, то в Выру, по словам врачей, это не совсем так. Правда, Агнес Аарт утверждает, что в больнице порядок амбулаторного приема такой же, как и во всей Эстонии.

3. Работники не уходят на карантин

Хотя Южно-Эстонская больница сама пациентов с коронавирусом не принимает, а направляет их в Клинику ТУ, по меньшей мере один случай был, когда приняли пациента, у которого затем выявили вирус. "Находившийся с ним два дня в контакте персонал на карантин не отправили", - сказал один из работников больницы.

Аарт подтвердила, что в таком случае сотрудников на карантин не отправляют. По ее мнению, карантин не нужен, так как персонал использует все необходимые средства защиты.

4. Передачи

Если в других больницах по всей Эстонии передача пакетов пациентам запрещена, в Выру этот запрет не введен. Это беспокоит медперсонал: ведь с пакетами в больницу может проникнуть вирус.

Аарт признает, что передачи госпитализированным разрешены. "Но мы следуем жестким правилам. Пакеты очищают и проверяют". Она в курсе прозвучавших упреков. "Это понятно, что в чрезвычайной ситуации демократии может быть меньше", - говорит Аарт и добавляет,что не все претензии имеют рациональную основу.

С Южным медицинским штабом существует договоренность, что на этой неделе больницы региона посетит медицинский руководитель чрезвычайного положения Аркадий Попов.