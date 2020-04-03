В Выру больница плывет против течения: разрешены передачи, приемы и семейные роды
Мягкое отношение Южно-Эстонской больницы к мерам безопасности заставило врачей этого медицинского учреждения беспокоиться за свое здоровье и здоровье пациентов.
Мягкое отношение Южно-Эстонской больницы к мерам безопасности заставило врачей этого медицинского учреждения беспокоиться за свое здоровье и здоровье пациентов.
В то время, когда мэр Выру призывает премьер-министра ужесточить меры борьбы с вирусом по примеру Сааремаа, а город является одним из очагов эпидемии, расположенная в Выру Южно-Эстонская больница, в отличие от других лечебных учреждений страны, показывает гораздо более гибкое отношение к проблеме.
Часть врачей считают, что мягкие условия могут поставить под угрозу как пациентов, так и медперсонал. Руководство объясняет свою позицию дружественным подходом к пациентам.
"От нас требуют послаблений, которые нигде в Эстонии не практикуют", - пояснил Eesti Päevaleht на условиях анонимности работающий в больнице врач.
1. Семейные роды
Если в других регионах Эстонии больницы решили в кризисный период применить одним из первых запретов запрет на присутствие во время родов поддерживающих роженицу лиц, то в Южно-Эстонской больнице это было разрешено до начала этой недели, а в виде исключения - и на текущей. Многие врачи считают, что это увеличит риск проникновения в больницу заразы. Известие об таком послаблении, сделанном вопреки рекомендациям врачебного сообщества, распространилось по Эстонии и привело даже к появлению "родильного туризма", когда семьи из разных углолков Эстонии ехали рожать именно в Выру.
Руководитель лечебной части больницы Агнес Аарт объясняет, что в больнице всех рожениц считают потенциально зараженными и применяют к ним меры изоляции. "Так как одни и те же меры применяют как к роженицам, так и к члену семьи, то нет разницы, один или два человека находятся в помещении. Мы здесь рисков не видим. Человек рожает может быть раз в жизни, пытаемся быть человечными".
Советник по прессе Департамента здоровья Эйке Кингсепп сказал, что на самом деле все больницы должны следовать единым требованиям и действовать по одним правилам. Департамент дал распоряжение создать из больниц два региональных штаба, которые бы объединяли соответственно медицинские учреждения Южной и Северной Эстонии.
Южным штабом, куда входит и Южно-Эстонская больница, руководит Клиника Тартуского университета. Клиника не разрешает проводить семейные роды. Также там не производится амбулаторный прием, за исключением крайних случаев.
2. Обследования для желающих
Если в большинстве больниц амбулаторный прием и плановые обследования в основном прекращены, то в Выру, по словам врачей, это не совсем так. Правда, Агнес Аарт утверждает, что в больнице порядок амбулаторного приема такой же, как и во всей Эстонии.
3. Работники не уходят на карантин
Хотя Южно-Эстонская больница сама пациентов с коронавирусом не принимает, а направляет их в Клинику ТУ, по меньшей мере один случай был, когда приняли пациента, у которого затем выявили вирус. "Находившийся с ним два дня в контакте персонал на карантин не отправили", - сказал один из работников больницы.
Аарт подтвердила, что в таком случае сотрудников на карантин не отправляют. По ее мнению, карантин не нужен, так как персонал использует все необходимые средства защиты.
4. Передачи
Если в других больницах по всей Эстонии передача пакетов пациентам запрещена, в Выру этот запрет не введен. Это беспокоит медперсонал: ведь с пакетами в больницу может проникнуть вирус.
Аарт признает, что передачи госпитализированным разрешены. "Но мы следуем жестким правилам. Пакеты очищают и проверяют". Она в курсе прозвучавших упреков. "Это понятно, что в чрезвычайной ситуации демократии может быть меньше", - говорит Аарт и добавляет,что не все претензии имеют рациональную основу.
С Южным медицинским штабом существует договоренность, что на этой неделе больницы региона посетит медицинский руководитель чрезвычайного положения Аркадий Попов.
"Попов принимает поступающие из больниц сигналы к сведению, - сказал советник по прессе Департамента здоровья. - При необходимости деятельность будет скорректирована, чтобы унифицировать в кризисное время работу больниц по всей Эстонии".
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
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- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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