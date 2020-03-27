В выходные направлять на тест на коронавирус будут дежурные центры семейных врачей

По словам главы общества семейных врачей Эстонии, доктора Ле Валликиви, постепенный запуск дежурных центров семейных врачей позволит людям по всей Эстонии получать помощь семейных врачей, и система скорой помощи и больниц останется только для серьезных случаев. ”При необходимости телефоны и электронные письма будут направлены из центра семейных врачей в дежурный центр и будет создана возможность для приема пациентов с острой необходимостью. И в дежурных центрах предпочтителен удаленный контакт, на место пациента вызывают только в том случае, если этого требует состояние его здоровья и прием должен быть назначен заранее”, — пояснила доктор Ле Валликиви.
Помощь людям с острым заболеванием считается неотложной помощью. Больничная касса финансирует неотложную помощь людей без медицинского страхования. Те люди, у которых есть медицинское страхование, но нет семейного врача, могут обратиться в ближайший центр семейных врачей. Обращаться в центр необходимо по телефону. Пациента вызывают на прием только в том случае, если это требует его состояние здоровья.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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