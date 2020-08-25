В выходные на пляже Какумяэ пройдет фестиваль пирогов и Ночь древних огней

В этом году управа района Хааберсти совместно с НКО Kakumäe Elu организуют на пляже Какумяэ двойное мероприятие — ночь древних огней и фестиваль пирогов. На праздник ждут всех желающих проводить лето и отведать наивкуснейших пирогов и закусок.

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, в последнюю субботу августа на пляже Какумяэ ждут всех желающих в романтической обстановке и с пользой провести досуг. Скучать не придётся весь день, ведь каждый сможет найти занятие по душе. ”По традиции, на закате по всему побережью Балтийского моря 29 августа буду зажжены костры, которые ознаменуют окончание летнего сезона. Хааберсти не станет исключением. Ночь древних огней даёт возможность вспомнить летние приключения и насладиться вместе с близкими морем и игрой света на воде от многочисленных костров”, — сказал Ханимяги.

”На этот раз программа фестиваля пирогов и ночи древних огней обширная и расписана на весь день. В первой половине дня на пляже стартует фестиваль пирогов, где различные гастрономические изыски предложат более 30 торговцев. На месте можно будет отведать выпечку от местных кондитеров, торты и различные пироги. Весь день гостей будет развлекать концертная программа, детей ждут развлечения и игры. Вечером на сцену выйдет народный ансамбль Tuulelõõtsutajad, выход артистов запланирован на 19:00. На закате на пляже Какумяэ будет зажжён костёр. Для того, чтобы вечер был не только приятным, но и комфортным, советуем взять с собой тёплый флис, подушку для сиденья или складной стул”, — добавил Ханимяги.

На пляж Какумяэ рекомендуем прийти пешком, приехать на велосипеде или на общественном транспорте. Ближайшая остановка ”Ряйме” (автобусы 21B, 41, 41B) или Сооранна теэ (автобусы 21B, 41, 41B).

Мероприятие бесплатное!