В Вяйке-Ыйсмяэ появится новая улица

Территория, к которой относится детальная планировка, расположена между Палдиским шоссе, Ярвеотса теэ и железной дорогой. Новая улица начнется у Палдиского шоссе и протянется в южном направлении.

Название улицы берет начало от названия хутора Ааса, некогда располагавшемся на этой территории. В выборе имени для улицы активное участие принял владелец земельного участка, на котором она расположена.

Хааберстиская районная управа согласовала заявление соответствующей комиссии 24 января 2019 г. Предварительное объявление о присвоении улице имени передано 21 января 2019 г.