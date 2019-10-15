15.10.2019, 18:20

В вузах Эстонии встречаются дискриминация по половому признаку и сексуальные домогательства


rus.delfi.ee
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Ahistamine
AhistamineFoto: Anni Õnneleid

Эстонский союз студенческих представительств (EÜL) хочет выяснить, в какой степени бывают домогательства в местных высших учебных заведениях. Служащие примером исследования показали, что у докторантов больше опасность стать жертвой домогательств со стороны работников университета.

Организатор исследования Эхти Ярв сказала, что хотя в Эстонии аналогичного исследования еще не проводилось, нет оснований считать, чтобы здесь ситуация была лучше, чем за границей.

"Одним из мотивов проведения исследования было знание о единичных случаях домогательства через СМИ или обращения студентов в студенческие представительства. В результате уже проведенных этапов исследования можем сказать, что в вузах Эстонии бывают притеснения по половому признаку и сексуальные домогательства", — сказала Ярв.

Ярв сказала, что в результате проведенных весной интернет-опросов можно сказать, что многие виденные в зарубежных исследованиях паттерны повторяются и в Эстонии. Например, опыта домогательства больше у женщин, докторантов и студентов факультетов естественных наук, математики и статистики. "Вдобавок мы обнаружили, что в ситуациях, когда речь идет о дискриминации по половому признаку или домогательствах, их чаще совершает преподаватель. Напротив, в ситуациях, охватывающих физический контакт с сексуальным подтекстом или прикосновения, их преимущественно совершает другой студент", — сказала Ярв.

Эхти Ярв указала, что такие случаи, как за границей, бывали и в Эстонии. "На основании прошлого мы зафиксировали такие случаи, и что удивительно, такие ситуации бывают не только в докторантуре, но и на более ранних ступенях высшего образования, где студент "проглотил" случаи домогательства, поскольку в противном случае он не мог бы написать свою дипломную работу по специфической теме", — сказала она.

Зачастую в результате домогательств начинают избегать определенных ситуаций или, например, конкретного преподавателя, что в действительности может означать худшие результаты обучения или принятие решений по специальности, исходя из опыта домогательства, а не из интересов.

В результате исследования хотят получить представление о сегодняшнеq ситуации в вузах и сформулировать рекомендации вузам для предотвращения возможных случаев домогательства.

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