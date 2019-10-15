В вузах Эстонии встречаются дискриминация по половому признаку и сексуальные домогательства

Организатор исследования Эхти Ярв сказала, что хотя в Эстонии аналогичного исследования еще не проводилось, нет оснований считать, чтобы здесь ситуация была лучше, чем за границей.

"Одним из мотивов проведения исследования было знание о единичных случаях домогательства через СМИ или обращения студентов в студенческие представительства. В результате уже проведенных этапов исследования можем сказать, что в вузах Эстонии бывают притеснения по половому признаку и сексуальные домогательства", — сказала Ярв.

Ярв сказала, что в результате проведенных весной интернет-опросов можно сказать, что многие виденные в зарубежных исследованиях паттерны повторяются и в Эстонии. Например, опыта домогательства больше у женщин, докторантов и студентов факультетов естественных наук, математики и статистики. "Вдобавок мы обнаружили, что в ситуациях, когда речь идет о дискриминации по половому признаку или домогательствах, их чаще совершает преподаватель. Напротив, в ситуациях, охватывающих физический контакт с сексуальным подтекстом или прикосновения, их преимущественно совершает другой студент", — сказала Ярв.