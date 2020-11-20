В ВОЗ заявили, что ношение масок 95% европейцев исключит локдауны

Он также назвал неэффективным закрытие школ в условиях нынешней пандемии. По его данным, дети и подростки не способствуют распространению COVID-19.

Клюге считает, что начальные школы в Европе должны продолжать работу в очном режиме.

С 30 октября во Франции ввели режим изоляции для борьбы с коронавирусом. 18 ноября представитель правительства страны Габриэль Атталь сказал, что до отмены ограничений еще далеко. По сведениям Le Figaro, на следующей неделе президент Эммануэль Макрон объявит о постепенном выходе из карантина в декабре, а пока он выбирает между различными сценариями. На столе остается замена локдауна на комендантский час с послаблениями в дни праздников.

В Германии с начала декабря закрыты музеи и театры, спортзалы и бассейны, не работают бары и рестораны, еду можно купить только с собой. В стране не будут работать традиционные рождественские базары, которые обычно открываются в ноябре.

Облегченный вариант режима самоизоляции с 5 ноября и до 2 декабря действует в Англии. Жителям реги она разрешено покидать дома только по необходимости — для поездок на работу, учебу или для совершения покупок в продовольственных магазинах. Прогулки тоже разрешены. Общепит работает только "на вынос". Магазины, за исключением продуктовых, парикмахерские, салоны красоты, а также места отдыха и развлечений приостановили работу. При этом школы, колледжи и университеты продолжают работать.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!