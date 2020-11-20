В ВОЗ заявили, что ношение масок 95% европейцев исключит локдауны

Страны Европы смогут избежать локдаунов, если использование масок достигнет 95%, считает глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге. Он сказал на пресс-конференции, что считает локдаун крайней мерой.
Он также назвал неэффективным закрытие школ в условиях нынешней пандемии. По его данным, дети и подростки не способствуют распространению COVID-19.
Клюге считает, что начальные школы в Европе должны продолжать работу в очном режиме.
С 30 октября во Франции ввели режим изоляции для борьбы с коронавирусом. 18 ноября представитель правительства страны Габриэль Атталь сказал, что до отмены ограничений еще далеко. По сведениям Le Figaro, на следующей неделе президент Эммануэль Макрон объявит о постепенном выходе из карантина в декабре, а пока он выбирает между различными сценариями. На столе остается замена локдауна на комендантский час с послаблениями в дни праздников.
В Германии с начала декабря закрыты музеи и театры, спортзалы и бассейны, не работают бары и рестораны, еду можно купить только с собой. В стране не будут работать традиционные рождественские базары, которые обычно открываются в ноябре.
Облегченный вариант режима самоизоляции с 5 ноября и до 2 декабря действует в Англии. Жителям реги она разрешено покидать дома только по необходимости — для поездок на работу, учебу или для совершения покупок в продовольственных магазинах. Прогулки тоже разрешены. Общепит работает только "на вынос". Магазины, за исключением продуктовых, парикмахерские, салоны красоты, а также места отдыха и развлечений приостановили работу. При этом школы, колледжи и университеты продолжают работать.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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