В восьми столичных детских садах начинается восстановительный ремонт
На этой неделе по заказу Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства во дворах восьми таллиннских детских садов начался восстановительный ремонт дорожного покрытия.
На этой неделе по заказу Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства во дворах восьми таллиннских детских садов начался восстановительный ремонт дорожного покрытия.
По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, город приступил к основательному ремонту детских садов и ведет постоянную работу над улучшением состояния дворов.
”Каждый год мы работаем над обновлением покрытия во дворах детских садов и занимаемся улучшением уличного освещения. Я рад тому, что, несмотря на нынешнюю кризисную ситуацию, работа продолжается в полном объеме. В ходе ремонта во дворах детских садов обновят изношенный слой старого асфальта, приведут в порядок канализационные колодцы и зеленые территории, прилегающие к дорожкам, — сказал Белобровцев. — ”Приведенные в порядок дворы позволят предложить детям более широкие возможности для игр и движения на свежем воздухе и обеспечат безопасность, что и является нашей основной целью”.
В первую очередь работы начнутся на территории расположенного на Тарту мнт. детского сада Месимумму. В этом году также приведут в порядок внутренние дорожки в Кадриоргском детском саду, а также в детских садах Сикупилли, Тихазе, Мутиону, Унистусе, Юмера и Сели.
Строительные работы осуществляет Tallinna Teede AS. Договорная стоимость работ составляет приблизительно 301 000 евро, все должно быть готово в сентябре 2020 года.
На время строительных работ территория стройки в целях безопасности будет обнесена забором. Заказчик работ приносит извинения за возможные неудобства, которые могут затруднить доступ на территорию детского сада.
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