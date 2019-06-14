В воскресенье в Таллинне пройдет общеевропейский татарский ”Сабантуй”
В воскресенье, 16 июня, с 11 до 17.30 на Башенной площади в Таллинне пройдет IV Общеевропейский татарский фольклорный фестиваль ”Сабантуй”.
В воскресенье, 16 июня, с 11 до 17.30 на Башенной площади в Таллинне пройдет IV Общеевропейский татарский фольклорный фестиваль ”Сабантуй”.
”Фестиваль ”Сабантуй” не только поможет местным татарам в сохранении своей национальной культуры и идентичности, но и обогатит культурный ландшафт Эстонии и познакомит местных жителей с татарской культурой и едой. Гости фестиваля смогут попробовать эчпочмаки — очень популярные среди татар треугольные пирожки. Можно будет посмотреть традиционные татарские спортивные состязания, например, соревнования по борьбе куреш, а также выступления татарских артистов. Кроме этого, в рамках фестиваля дети тоже смогут попробовать свои умения”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Фестиваль открыт для всех желающих. Ожидается до 3000 участников. С программой фестиваля можно ознакомиться здесь. Фестиваль организует Ида-Вирумааское татарское культурное общество. Фестиваль пройдет при поддержке Таллинна и министерства культуры.
На расширенном заседании Татарской ассоциации входящих в Европейский Союз государств в 2017 году в Оксфорде было принято решение провести в 2019 году международный фестиваль ”Сабантуй” в Таллинне. Это уже пятый подобный фестиваль. До этого он проходил в Латвии, Литве, Германии и Франции.
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