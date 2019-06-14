В воскресенье в Таллинне пройдет общеевропейский татарский ”Сабантуй”

”Фестиваль ”Сабантуй” не только поможет местным татарам в сохранении своей национальной культуры и идентичности, но и обогатит культурный ландшафт Эстонии и познакомит местных жителей с татарской культурой и едой. Гости фестиваля смогут попробовать эчпочмаки — очень популярные среди татар треугольные пирожки. Можно будет посмотреть традиционные татарские спортивные состязания, например, соревнования по борьбе куреш, а также выступления татарских артистов. Кроме этого, в рамках фестиваля дети тоже смогут попробовать свои умения”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Фестиваль открыт для всех желающих. Ожидается до 3000 участников. С программой фестиваля можно ознакомиться здесь. Фестиваль организует Ида-Вирумааское татарское культурное общество. Фестиваль пройдет при поддержке Таллинна и министерства культуры.