В воскресенье в Таллинне отметят День святого Патрика

День св. Патрика официально отмечается в Таллинне уже во второй раз, и во второй раз в его честь включается зеленая подсветка, что призвано знаменовать укрепление дружеских связей между Эстонией и Ирландией.

На площади Вабадузе подсветка будет включена с полуночи 17 марта до полуночи 18 марта. Таллиннская телебашня будет подсвечена зеленым светом от заката до рассвета.

Традиция окрашивать на время праздника разного рода объекты в зеленый цвет широко распространилась в мире, повсюду, где живут ирландцы. Традиция зародилась в 2010 году, тогда впервые зеленая подсветка была включена у Сиднейской оперы в Австралии. В этом году ожидается рекорд — в акции должны принять участие 53 страны и 420 объектов.

Посол Ирландии Фрэнсис Кьернан выразил надежду, что празднование Дня св. Патрика станет традицией и в Эстонии.