В воскресенье в Таллинн прибудет автоколонна грамотности, чтобы передать статус столицы "Тотального диктанта"

Уже на следующей неделе состоится "Тотальный диктант". Чтобы передать статус столицы акции от Владивостока Таллинну, за неделю до диктанта, 7 апреля, в 12:00 в сад Канути, расположенный рядом с Центром русской культуры (бульвар Мере, 5) прибывает автоколонна ”Тотального путешествия”.
Автопробег ”Тотальное путешествие” — это завершение конкурса ”Столица Тотального диктанта”. Маршрут ”Тотального путешествия” проходит из Владивостока в Таллинн через 27 населенных пунктов, а общая протяженность пути составит около 15 тысяч километров.
Организаторы приглашают таллинцев встретить участников путешествия, которые преодолеют такой непростой, но интересный путь, для того чтобы передать статус столицы акции от Владивостока Таллинну. Во время встречи вместе можно будет повторить правила русского языка, послушать чтение литературных текстов, узнать о том, как проходит написание книги об автопробеге у одного из соавторов — писателя Виталия Сероклинова, а также пообщаться с членами экспедиции, среди которых будет и руководитель акции ”Тотальный диктант” Ольга Ребковец.